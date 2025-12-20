Slušaj vest

Posivele zavese umeju da promene izgled cele prostorije. Iako redovno provetravate i brišete prašinu, one vremenom upijaju smog, masnoću i nečistoće iz vazduha, pa gube onu početnu svežinu i belinu. Dobra vest je da za njihovo izbeljivanje tokom pranja ne morate koristiti jaku hemiju, niti skupe preparate.

Postoji jednostavan, starinski trik koji vraća zavesama sjaj - potrebno vam je samo pet punih kašika soli i topla voda.

Zašto zavese vremenom posive, čak i kada se redovno peru

Zavese su stalno izložene spoljnim uticajima. Prašina, izduvni gasovi, dim iz kuhinje i grejanja, kao i vlaga, talože se u vlaknima. Klasično pranje u veš-mašini često nije dovoljno da izvuče dubinsku prljavštinu, pa zavese ostaju čiste na dodir, ali bez one jasne, bele boje.

Zato je namakanje pre pranja ključni korak koji mnogi preskaču.

So Foto: Shutterstock

Trik koji vraća snežnu belinu

Ovaj metod je jednostavan, jeftin i bezbedan za tkaninu, a rezultat je vidljiv već nakon prvog pranja.

Potrebno vam je:

- topla voda

- 5 punih kašika soli

Možete koristiti običnu kuhinjsku so, krupnu morsku so ili so za pranje.

Postupak:

- U kadu ili veću posudu sipajte toplu vodu.

- Dodajte tačno 5 punih kašika soli i dobro promešajte dok se ne rastvori.

- Stavite zavese u rastvor i proverite da su potpuno potopljene.

- Ostavite ih da se namaču najmanje dva sata.

- Nakon toga ih operite u veš-mašini kao i obično.

Rezultat su zavese koje su vidno svetlije, svežije i bez sivkastog tona.

Zavese više neće biti žute Foto: Printskrin

Kako so zapravo deluje na tkaninu

Iako deluje jednostavno, ovaj trik ima logično objašnjenje. So pomaže da se vlakna tkanine opuste, čime se olakšava izvlačenje dubinske prljavštine koja se tokom vremena nataložila. Takođe deluje kao prirodni izbeljivač, bez oštećenja strukture materijala i bez agresivnih hemijskih reakcija.

Zato je ovaj način posebno pogodan za bele i svetle zavese.

U čemu prati zavese da ostanu bele i nakon pranja

Ako imate specijalni deterdžent za zavese ili belo rublje - to je idealno rešenje. Međutim, ako ga nemate pri ruci, možete se osloniti i na proverene, domaće trikove.

U standardni prašak za pranje veša možete dodati:

- malo sode bikarbone

- ili čak prašak za pecivo

Ovi dodaci pomažu u neutralisanju žutila i olakšavaju ispiranje deterdženta iz gustih nabora zavese.

Čisto bele zavese Foto: Shutterstock

Program pranja, temperatura i centrifuga - najčešće greške

Da bi zavese ostale lepe i ravne, važno je obratiti pažnju na tehničke detalje pranja.

- Temperatura - najviše 30 stepeni

- Centrifuga - najniži mogući broj obrtaja

- Program - osetljivo rublje ili ručno pranje

Pranjem na višim temperaturama rizikujete skupljanje, deformaciju i gužvanje materijala. Nakon prethodnog namakanja u soli, čak i pranje na niskoj temperaturi biće dovoljno efikasno.

Zavese ne morate peglati, samo ih okačite odmah nakon pranja Foto: Shutterstock

Mali savet za lakše peglanje (ili bez peglanja)

Ako zavese nakon pranja izvadite dok su još blago vlažne i odmah ih okačite na garnišnu, često neće biti potrebe za peglanjem. Težina tkanine će sama izravnati nabore, a prostorija će brzo dobiti osećaj svežine.

VIDEO: Pranje veša