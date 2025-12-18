Slušaj vest

Dok se mnogi bake i deke pred novogodišnje i božićne praznike utrkuju u potrazi za idealnim poklonima za unuke, Tami Kelton je odavno izabrala drugačiji put. Ni ove, kao ni prethodnih godina, ona svojim unucima neće poklanjati igračke niti paketiće umotane u šareni papir.

Odluka doneta još na početku

Kako je ispričala u videu koji je objavila na TikToku, Tami je još od rođenja svoje najstarije unuke, koja danas ima 10 godina, znala da neće slediti klasičnu tradiciju darivanja. Razlog je vrlo jednostavan – njeni unuci su okruženi velikom porodicom. Četvoro dece ima čak devet baka i deka, uz brojne tetke, stričeve i ostale rođake, što znači da poklona nikada ne manjka.

"Zamislite količinu igračaka koju dobijaju! Videla sam da će toga biti previše i razgovarala sa sinom, rekavši mu da neću biti ta koja kupuje poklone," objasnila je.

Umesto igračaka – ulaganje u budućnost

Umesto da doprinosi gomilanju stvari, Tami je odlučila da novac usmeri na dugoročnu korist. Svakog meseca odvaja unapred određen iznos koji ulaže za svakog unuka, a dodatno uplaćuje i za njihove rođendane i Božić. Njena ideja je jasna - želi da deci obezbedi stabilniji početak odraslog života nego što ga je ona sama imala.

Lična priča kao motiv

U razgovoru za magazin People, Tami je otkrila da njena odluka ima duboke lične korene. Odrasla je u siromaštvu, a dvoje dece dobila je dok je bila korisnica socijalne pomoći. Prvu diplomu stekla je tek sa 30 godina, odlučna da prekine porodični krug finansijske nesigurnosti.

"Vaspitala sam decu da budu finansijski odgovorna, ali nisam mogla mnogo da im pomognem na početku života. Sada mogu da postavim svoje unuke na čvršće noge," rekla je.

Hiljade dolara do punoletstva

Prema njenim procenama, svaki unuk bi do 18. godine mogao da ima ušteđevinu od nekoliko desetina hiljada dolara. Zanimljivo je da deca uopšte ne primećuju što od bake ne dobijaju klasične poklone, jer ih ionako dobiju u izobilju od ostatka porodice. Uprkos razvodima u širem krugu porodice, odrasli neguju dobre odnose i zajedno se okupljaju u kući njenog sina, što praznike čini još "bogatijim" kada je reč o darovima.

Doslednost je ključna

Tami ne želi da otkriva tačne iznose koje odvaja, ali naglašava da visina sume nije presudna.

"Neki ljudi mogu da izdvoje 10 dolara mesečno, neki 500. Najvažnije je da izaberete ono što odgovara vama i vašoj porodici, jer svaki, pa i najmanji iznos, može da napravi razliku," poručuje ova ponosna baka.

