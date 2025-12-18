Žene u Srbiji odlepile za trikom za kuvanje krompira: Gotov je duplo brže, a ukusniji 10 puta
Naizgled jednostavno, kuvanje krompira u praksi često zna da iznervira i iskusne domaćice. Previše mekan, suv, raspadnut ili, s druge strane, tvrd u sredini – sve su to česti ishodi. Uz to, dugo čekanje da bude "baš kako treba" dodatno kvari raspoloženje u kuhinji.
Greška koja se najčešće pravi
Jedan od glavnih razloga lošeg rezultata je način na koji se krompir stavlja da se kuva. Ako se ubaci direktno u ključalu vodu, spoljašnji sloj brzo omekša i počne da se raspada, dok unutrašnjost ostaje nedovoljno termički obrađena. Rešenje je jednostavno: krompir se uvek stavlja u šerpu sa hladnom vodom, a tek potom se uključuje ringla. Postepeno zagrevanje omogućava da se toplota ravnomerno rasporedi, što skraćuje ukupno vreme kuvanja i sprečava lomljenje krompira.
Tajni sastojak koji čini razliku
Otprilike petnaestak minuta nakon što voda provri, u šerpu treba dodati malo soli i jednu kašičicu alkoholnog ili jabukovog sirćeta. Ovaj dodatak pomaže da se na površini krompira formira tanak zaštitni sloj, zahvaljujući kojem ostaje čvrst i kompaktan, čak i ako se kuva koji minut duže nego što je planirano.
Rezultat bez razočaranja
Kombinacija hladne vode na početku i sirćeta tokom kuvanja daje krompir koji je ravnomerno skuvan, lepog oblika i prijatne teksture. Tako pripremljen savršen je za salate, pire ili kao klasičan prilog uz glavno jelo, bez straha da će se raspasti prilikom ceđenja ili sečenja.
Trik koji koriste i profesionalci
Ovu metodu odavno primenjuju i profesionalni kuvari, ali je jednako jednostavna za svakodnevnu upotrebu kod kuće. Sledeći put kada budete kuvali krompir, dovoljno je da promenite redosled koraka – rezultat će vas prijatno iznenaditi.
