Krompir treba staviti u hladnu vodu i pustiti da se postepeno kuva

Naizgled jednostavno, kuvanje krompira u praksi često zna da iznervira i iskusne domaćice. Previše mekan, suv, raspadnut ili, s druge strane, tvrd u sredini – sve su to česti ishodi. Uz to, dugo čekanje da bude "baš kako treba" dodatno kvari raspoloženje u kuhinji.

Greška koja se najčešće pravi

Krompir treba staviti u hladnu vodu i pustiti da se postepeno kuva Foto: Shutterstock

Jedan od glavnih razloga lošeg rezultata je način na koji se krompir stavlja da se kuva. Ako se ubaci direktno u ključalu vodu, spoljašnji sloj brzo omekša i počne da se raspada, dok unutrašnjost ostaje nedovoljno termički obrađena. Rešenje je jednostavno: krompir se uvek stavlja u šerpu sa hladnom vodom, a tek potom se uključuje ringla. Postepeno zagrevanje omogućava da se toplota ravnomerno rasporedi, što skraćuje ukupno vreme kuvanja i sprečava lomljenje krompira.

Tajni sastojak koji čini razliku

Otprilike petnaestak minuta nakon što voda provri, u šerpu treba dodati malo soli i jednu kašičicu alkoholnog ili jabukovog sirćeta. Ovaj dodatak pomaže da se na površini krompira formira tanak zaštitni sloj, zahvaljujući kojem ostaje čvrst i kompaktan, čak i ako se kuva koji minut duže nego što je planirano.

Rezultat bez razočaranja

Krompir treba staviti u hladnu vodu i pustiti da se postepeno kuva Foto: Profimedia

Kombinacija hladne vode na početku i sirćeta tokom kuvanja daje krompir koji je ravnomerno skuvan, lepog oblika i prijatne teksture. Tako pripremljen savršen je za salate, pire ili kao klasičan prilog uz glavno jelo, bez straha da će se raspasti prilikom ceđenja ili sečenja.

Trik koji koriste i profesionalci

Ovu metodu odavno primenjuju i profesionalni kuvari, ali je jednako jednostavna za svakodnevnu upotrebu kod kuće. Sledeći put kada budete kuvali krompir, dovoljno je da promenite redosled koraka – rezultat će vas prijatno iznenaditi.

