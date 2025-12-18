Žito otrebiti od nečistoća, potopiti preko noći i ujutru odliti tu vodu, pa staviti da se kuva. Kad provri, opet odliti vodu. Tako uraditi jos dva puta, pa kuvati sat i po. Poklopiti dobro, pa šerpu umotati u ćebe i ostaviti preko noći, do sutra ujutru. Kad je žito odstojalo u šerpi, ocediti, malo isprati hladnom vodom, pa rasprostrti na veliki pleh (lim) od rerne, na primer,pokriven čaršavom da se žito dobro osuši. Samleti na mašini za meso, zaboravite blender i slično. Onda rukama umesati orahe i šećer, kao i začine, pa mesiti da se sve sjedini. Praviti kuglice,valjati po želji u mlevene orahe, pa ređati u papirne korpice, ili služiti u činiji ukrasenoj unakrst poređanim celim jezgrima oraha,cvećem, suvim grožđem.