Kako se pravi koljivo? Jednostavan recept iskusnih domaćica za slavsko žito
Bez slavskog žita ili koljiva nema slave. Evo kako da ga sami napravite kod kuće po savetima iskusnih domaćica. Donosimo vam jednostavan recept.
Sastojci:
500 gr psenice - belije (krupne, bele psenice)
500 gr šećera u prahu
500 gr mlevenih oraha
1 kašičica mlevenog muskatnog oraščića
po želji cimet,vanila, limunova korica
Priprema:
Žito otrebiti od nečistoća, potopiti preko noći i ujutru odliti tu vodu, pa staviti da se kuva. Kad provri, opet odliti vodu. Tako uraditi jos dva puta, pa kuvati sat i po. Poklopiti dobro, pa šerpu umotati u ćebe i ostaviti preko noći, do sutra ujutru. Kad je žito odstojalo u šerpi, ocediti, malo isprati hladnom vodom, pa rasprostrti na veliki pleh (lim) od rerne, na primer,pokriven čaršavom da se žito dobro osuši. Samleti na mašini za meso, zaboravite blender i slično. Onda rukama umesati orahe i šećer, kao i začine, pa mesiti da se sve sjedini. Praviti kuglice,valjati po želji u mlevene orahe, pa ređati u papirne korpice, ili služiti u činiji ukrasenoj unakrst poređanim celim jezgrima oraha,cvećem, suvim grožđem.
(Kurir.rs/Coolinarika)