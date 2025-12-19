Slušaj vest

Za sve domaćice i domaćine koji danas proslavljaju Nikoljdan donosimo recepte za jednostavna posna predjela koja se lako prave, a ukus im se dugo pamti.

Slavsku trpezu obogatite rolatima i projicama koje su odličan dodatak svakom jelu.

Posne projice sa paprikom

posne projice Foto: Profimedia

Posne projice su savršeno mekane i ukusne, a povrće im daje poseban šmek.

Sastojci:

250 g kukuruznog brašna

150 ml mineralne vode

100 ml maslinovog ulja

1 crvena paprika, sitno seckana

So, biber, susam po želji

Priprema: Pomešajte sve sastojke i sipajte smesu u modle za mafine. Pecite na 180°C dok ne porumene i postanu hrskave s spolja, a mekane iznutra.

Posni slani rolat sa spanaćem

Sastojci za koru:

16 kašika brašna

400 g spanaća

1 kašičica soli, 1 prašak za pecivo

400 ml kisele vode

Sastojci za fil:

500 g kuvanog krompira

200 g posnog majoneza

5 kiselih paprika

Priprema: Umutite sastojke za koru, ispecite dve kore i ostavite da se hlade. Za fil izmešajte majonez, krompir i sitno seckane paprike. Prvu koru premažite filom, uvijte u rolat, i ponovite sa drugom korom. Stavite rolate u frižider na par sati pre služenja.