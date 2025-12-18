Slušaj vest

Kako je sezona novogodišnjih i božićnih proslava u punom jeku, mnogi odlaze u salone lepote kako bi izgledali najbolje. Međutim, jedna žena iz Velike Britanije podelila je ozbiljno upozorenje svima koji planiraju depilaciju obrva voskom.

Samanta Martina oglasila se na društvenim mrežama i pokazala šta joj se dogodilo nakon naizgled rutinskog tretmana.

Samanta nakon tretmana imala ožiljke

Godinama radila depilaciju ali ovaj put je pošlo po zlu

Plavokosa Samanta istakla je da je voskiranje obrva radila mnogo puta ranije, ali da joj se ovako nešto nikada nije dogodilo. Ovog puta, nakon tretmana, ostale su joj bolne crvene opekotine oko obe obrve.

Samanta

Na snimku koji je objavila rekla je:

„Ovo je bukvalno proces zarastanja, ljudi. Ide ka ljubičasto-crvenoj boji, što za mene znači da će se pretvoriti u krastu a to mi baš ne treba pred Božić i putovanje. Ali lekciju sam definitivno naučila.“

Kobna greška: koristila jak preparat za lice

Samanth je priznala da je pre zakazanog termina koristila snažan preparat za negu kože, koji je njenu kožu učinio izuzetno osetljivom. Kada je vosak povučen, došlo je do iritacije i opekotina.

„Drugi dan nakon depilacije, a moje obrve su izgorele jer koristim tretinoin“, objasnila je.

Iako većina kozmetičara upozorava da se aktivni sastojci, poput hemijskih pilinga i retinoida, ne smeju koristiti pre depilacije, Samantha priznaje da je to jednostavno previdela.

„Ne mogu da se nosim s ovim i to baš pred praznike“



Dodala je i da su mišljenja podeljena dok jedni smatraju da je kozmetičarka trebalo da je ispita o nezi kože, drugi misle da je ona sama morala da naglasi da koristi aktivne preparate.

„Iskreno, ne mogu da se nosim s ovim. I to baš pred Božić“, rekla je očajna.

Njeno iskustvo kao upozorenje drugima

Samantin snimak poslužio je kao važan podsetnik svima koji planiraju depilaciju da provere da li je njihova koža uopšte spremna za takav tretman.