Omekšivači za veš decenijama se reklamiraju kao nezaobilazan dodatak pranju – obećavaju mekanu odeću, prijatan miris i zaštitu od statičkog elektriciteta. Međutim, jedan Tiktoker je odlučio da pokaže njihovu manje privlačnu stranu. Na profilu kompanije za proizvode za čišćenje, poznate po savetima za održavanje kućnih aparata i promovisanju ekoloških alternativa, objavljen je video u kom majstor upozorava: prestanite da koristite omekšivač u veš-mašini.

U videu stručnjak rastavlja veš-mašinu i pokazuje naslage prljavštine skrivene u njenoj unutrašnjosti.“Stvarno mislimo da je naša odeća čista ako je peremo u ovome?”, pita se dok uklanja lepljive ostatke. Objašnjava da se takve naslage stvaraju godinama zbog nepravilne i prekomerne upotrebe deterdženata i, naročito, omekšivača. Upravo oni ostavljaju film koji se nakuplja u mašini, podstiče razvoj bakterija i s vremenom može da ošteti motor.

Takođe, ističe da mašine za veš mogu da traju godinama ako se pravilno održavaju. Temeljno čišćenje unutrašnjosti motora složen je i skup posao, često zahteva dolazak servisera. Izbacivanje omekšivača iz rutine pranja može dugoročno da uštedi novac – u proseku i do 15 evra svaka dva meseca – te znatno da smanji potrebu za popravkama.

Osim finansijske uštede, izbegavanje omekšivača znači i manje plastičnog otpada. Procenjuje se da se godišnje proizvede oko 440 miliona tona plastike, a veliki deo završava u okolini, gde se razgrađuje u mikroplastiku štetnu za životinjski svet. Tu je i zdravstvena strana priče. Brojni hemijski sastojci u omekšivačima povezuju se s potencijalnim zdravstvenim rizicima, a nakon ispiranja završavaju u vodama, dodatno opterećujući životnu sredinu.

Sirće kao popularna alternativa

U komentarima ispod videa mnogi korisnici dele svoja iskustva i preporučuju belo sirće kao netoksičnu zamenu za omekšivač. “Koristim sirće umesto omekšivača već godinama”, piše jedan pratilac. “Kad se jednom rešite te navike, sve funkcioniše savršeno”, dodaje drugi.

Belo sirće je jeftino, višenamensko i ekološki prihvatljivo. Osim što omekšava veš, može da se koristi i za čišćenje kuhinje i kupatila, uklanjanje kamenca i naslaga sa slavina. Možda je upravo ovo trenutak da preispitate navike pranja veša – i napravite malu promenu koja koristi i vašem domu i životnoj sredini.

(Kurir.rs/ Večernji.hr)

