Ako vam je ostalo mnogo ribe posle slave, ne morate da je jedete na silu ceo dan, za doručak, ručak i večeru jer vam je žao da je bacite. Ipak, važno je znati koliko je duga ona jestiva u zavisnosti od toga kako se skladišti.

Posle obeležavanja krsne slave, često nam ostane mnogo hrane, a u slučaju posnih slava, poput Svetog Nikole, to neretko znači da nepojedena ostaje poprilična količina ribe.

Foto: Dragan Kadić/Ilustracija

Umesto da se baca ili jede na brzinu „po svaku cenu“, savetuje se da se odloži u frižider ili zamrzivač, a to nameće pitanje koliko dugo riba zapravo može da stoji, a da ostane jestiva. Da li je bolje staviti ribu u frižider ili zamrzivač i koliko vremena imamo na raspolaganju pre nego što se pokvari?

Pečena riba U frižideru

Može da stoji 2 do 5 dana, ako je dobro ohlađena i ako se drži u zatvorenoj posudi ili umotana u foliju.

Riba na manastirski način idealan je recept za Svetog Nikolu Foto: Shuttesrstock

U zamrzivaču

Ako ste ribu pekli, najbolje zamrznuti je što pre nakon što se ohladi, jer ako dugo stoji na sobnoj temperaturi pre zamrzavanja može da izgubi i kvalitet i ukus.

Može da stoji: do 2 meseca za masniju ribu (losos, skuša, šaran)

do 3 meseca za nemasnu ribu (oslić, bakalar, pastrmka)

Foto: Profimedia

Pržena riba U frižideru

Pržena riba može da se čuva 2 do 3 dana, pod uslovom da je potpuno ohlađena, spakovana u posudu s poklopcem ili dobro umotana u foliju.

U zamrzivaču

Može da stoji do 2 meseca, ali imajte na umu da prženje već isušuje ribu, pa nakon odmrzavanja često gubi na teksturi i ukusu. Najbolje je zamrznuti je što svežiju i bez dodatnih priloga.

pečen šaran u rerni Foto: Panther Media, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Ako znate da je nećete pojesti u roku od dva dana, bolje je da je odmah zamrznete nego da stoji u frižideru "na ivici".

Sveža riba

Malo je verovatno da vam je ostalo sveže ribe posle slave, ali ako ste kupili previše i niste sve spremili, bitno je da se ona što pre nađe na ledu.

Foto: Shutterstock

U frižideru sveža riba sme da stoji samo dan do dva pre nego što se termički obradi, dok joj zamrzivač produžava život za dva meseca ako je masna (losos, skuša, sardina), odnosno tri meseca ukoliko je nemasna riba (oslić, bakalar, štuka).

