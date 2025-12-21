Slušaj vest

Bliže nam se praznici, a s njima i nezaobilazni miris cimeta, jednog od najstarijih začina na svetu. Koristi se hiljadama godina, ne samo u kuhinji nego i u medicini. Iako ga mnogi doživljavaju samo kao dodatak kolačima, reč je o začinu s brojnim dobrobitima. Pritom na umu valja imati jednu važnu činjenicu, a to je da postoji više vrsta cimeta.

Najčešći na tržištu je kasija ili kineski cimet (Cinnamomum cassia). On je tamnije boje, ima jači, intenzivniji miris i drvenastu aromu. Štapići kasije deblji su i tvrđi, teško je samleti ih, a prah je crvenkastosmeđ. Ova vrsta sadrži znatno veće količine kumarina, hemijskog jedinjenja koje u većim dozama može da optereti jetru i bubrege. Zato se preporučuje da se klasični cimet koristi umereno, najviše kao povremeni začin.

S druge strane, cejlonski cimet (Cinnamomum verum), poznat i kao "pravi cimet", dolazi sa Šri Lanke i smatra se kvalitetnijom i zdravijom varijantom. Njegovi štapići su svetlosmeđi, tanki i slojeviti, lako se mrve, a aroma mu je nežnija, slađa i suptilnija. Sadrži vrlo male količine kumarina, pa se može koristiti češće i u većim količinama. Zbog toga ga nutricionisti preporučuju za svakodnevnu upotrebu, na primer u čaju, jutarnjoj kaši ili smutiju.

