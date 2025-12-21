Prebranac je tradicionalno jelo kojem malo ko može da odoli. Može se praviti sa mesom ili bez njega, ali ukus je u obe verzije fantastičan. Mi vam donosimo recept za jednostavan prebranac za početnike koji će vas oduševiti već na prvi zalogaj.

Pasulj dobro oprati, naliti vodom, dodati 2-3 kašike ulja, malo lovorovog lista i biber u zrnu. Ostavite pasulj da se kuva. Na ulju propržite na krugove praziluk i crni luk i dinstajte luk oko 20-30 min da dobro omekša. Dodajte u luk soli, aleve paprike i tucane paprike. U đuvečaru stavite na dno kuvanog pasulja (moraju ostati cela zrna) pa preko pasulja dinstan luk, pa pasulj, pa luk sve do utroška i završite pasuljem, pa odozgo malo ulja. Stavite u rernu na 200 stepeni oko 30 minuta. Mora ostati malo čorbice jer ne sme pasulj da bude potpuno suv.