Slušaj vest

Prebranac je tradicionalno jelo kojem malo ko može da odoli. Može se praviti sa mesom ili bez njega, ali ukus je u obe verzije fantastičan. Mi vam donosimo recept za jednostavan prebranac za početnike koji će vas oduševiti već na prvi zalogaj.

stockphotobeansintomatoinadishonawoodenbackground669757120.jpg
Prebranac bez mesa Foto: Shutterstock

Sastojci:

700 gr pasulja
1 veći praziluk
1 veći crni luk

ulje
aleva paprika
tucana ljuta paprika
so, biber
lovorov list
biber mleven
biber u zrnu

Priprema: 

Pasulj dobro oprati, naliti vodom, dodati 2-3 kašike ulja, malo lovorovog lista i biber u zrnu. Ostavite pasulj da se kuva. Na ulju propržite na krugove praziluk i crni luk i dinstajte luk oko 20-30 min da dobro omekša. Dodajte u luk soli, aleve paprike i tucane paprike. U đuvečaru stavite na dno kuvanog pasulja (moraju ostati cela zrna) pa preko pasulja dinstan luk, pa pasulj, pa luk sve do utroška i završite pasuljem, pa odozgo malo ulja. Stavite u rernu na 200 stepeni oko 30 minuta. Mora ostati malo čorbice jer ne sme pasulj da bude potpuno suv.

(Kurir.rs/Stil)

Ne propustiteŽenaOvako se pravi najukusnija džigerica: Dovoljan je 1 trik kako bi bila mekana i sočna!
screenshot-48.jpg
Žena10 bakinih posnih recepata za praznike: Uz malo novca oduševićete vaše goste, meso im neće pasti na pamet
baka sprema ručak
ŽenaOva 4 jela "na kašiku" naših majki sačuvaće vam imunitet tokom zime: Raspametiće sve ukućane, a deca će tražiti porciju više
profimedia-0580455476.jpg
ŽenaSočnije lazanje niste probali: Jednostavan recept za italijanski specijalitet
profimedia-0008311804.jpg

Recept za palačinke od sira i krompira Izvor: instagram recipeincaption