Slušaj vest

Džeki je svoje 58.000 pratilaca redovno obaveštavala o svojoj vezi sa partnerom, LA, dok je on služio skoro 12 godina zatvora u SAD. Sada je čekanje konačno završeno. Upoznali su se dok je on bio u zatvoru i tada je ljubav planula.

Nakon ranijeg božićnog proslavljanja sa porodicom, Džeki pakuje stvari i seli se u Ohajo kako bi započela život sa LA na slobodi.

Džeki je više od deceniju čekala dečka da izađe iz zatvora:

1/6 Vidi galeriju Džeki je 15 godina čekala partnera da izađe iz zatvora Foto: jacquinla2/tiktok

Uprkos romantičnim prekretnicama, Džeki je otvoreno priznala svojim pratiocima koji su izrazili da „očigledno mrze“ njenu vezu:

„Poznajem zatvorsku verziju LA, ne znam kakav je na slobodi“, rekla je.

„Koliko god ga poznajem iz zatvora, ne znam kakav će biti kad izađe. Zato čekam da vidim, baš kao što i vi čekate da vidite.“

Džeki razume da će LA, koji je proveo život na ulici i iza rešetaka, verovatno biti „delimično institucionalizovan“ i da će ga nova sloboda možda preplaviti.

Ipak, daleko je od očekivanja bajke; svesna je da će put biti težak. Takođe je prihvatila da sve neće biti idealno i da će odnos zahtevati mnogo truda.

Na one koji je nazivaju „ludom“ zbog veze sa muškarcem iz kriminalnog miljea, Džeki odgovara da je svaka veza rizik.

„Ljudi često ulaze u vezu sa najlepšom osobom, a godinama kasnije otkriju potpuno drugačiju ponekad i nasilnu dinamiku. To je rizik koji preuzimamo kad smo s nekim“, objašnjava, ali dodaje da je njen rizik veći jer je on bio u zatvoru.

Umesto da njegovo puštanje vidi kao kraj priče, ona to doživljava kao kraj stare dinamike i početak nečeg potpuno novog.

Džeki jasno ističe da ne promoviše veze sa zatvorenim osobama i ne tvrdi da je njena veza bolja od drugih. Ona je samo žena koja je više od pola decenije čekala svog najboljeg prijatelja i sada želi da vidi da li njihova veza može izdržati pritiske stvarnog života.

Njen video, objavljen 30. novembra, prikupio je 52,3 hiljade pregleda i 87 komentara.



Mnogi su delili mišljenja i savete:

Jedan je napisao: „Zar ne misliš da bi trebalo da upoznaš verziju njega sa slobode pre nego što ga upoznaš sa svojim sinovima? Zar njihovi očevi nemaju ništa protiv?“

Drugi je dodao: „Samo uzmi dan po dan; možda nikada nije imao nekoga ko je bio tu za njega kao ti, pa upoznavanje s tobom može biti prekretnica za njega.“

Treći je istakao: „Ljudi ne shvataju da mi razmišljamo o svim mogućnostima! Realni smo, ali smo 100% posvećeni i nadamo se najboljem sledećem poglavlju.“