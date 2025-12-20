Slušaj vest

Karina Padija, mama tinejdžerka iz SAD-a, na TikToku je pokazala kako ustaje pre svih da bi svom suprugu spremila užinu i doručak pre posla. U viralnom klipu, mama blizanaca pažljivo priprema veliki sendvič, dodajući i puno grickalica za svog muža.

Ranije je Karina otkrila da je dobila blizance sa samo 15 godina i udala se sa 16, te od tada kuva za svoju porodicu. Iako su je mnogi podržali, neki korisnici nisu bili oduševljeni njenim životnim stilom:

Karina Padija Foto: tiktok@karina_a.gomez

„Moj muž može sam sebi da spremi doručak i užinu, nisam mu mama“, napisao je jedan.

„Zašto to ne može da uradi sam, budimo realni“, dodao je drugi.

Treći je predložio: „Sigurno bi mogla da pripremi večerom i stavi u frižider.“

Neki su je upozoravali da uvek ima rezervni plan kako ne bi zavisila od supruga: „Uvek imaj rezervni plan, štedi novac, nauči neki zanat, da u slučaju razvoda ne ostaneš na ulici. Žene ne smeju potpuno zavisiti od muškaraca.“

Druge komentare upućuju da treba da uživa u životu, a ne da se tako posvećuje muškarcu.

Ovo nije prvi put da Karina nailazi na kritike zbog svog načina života. U drugom videu je pokazala kako pravi pileće burgere sa buffalo sosom od nule.

Njene odgovornosti u tako mladom dobu nisu svi dobro prihvatili. Jedan je napisao: „Treba da ide u klub.“ Drugi: „Ovo me rastužuje.“Treći je komentarisao: „Zastrašujuće je koliko je tinejdžerska trudnoća normalna u Americi. Zaista deluje kao zemlja trećeg sveta.“

Karina je dodala da njen suprug, koji sada ima 21 godinu, poseduje firmu za uređenje dvorišta, dok se ona bavi društvenim mrežama.