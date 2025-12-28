Slušaj vest

Istraživači ističu da određene praktične navike partnera mogu biti znak izuzetno stabilnog i zadovoljavajućeg odnosa. Kada se takve veštine i obrasci ponašanja pojavljuju u svakodnevnom životu, mnogi bi rekli da je osoba "dobila na bračnoj lutriji". Upravo su ove navike partnera, potkrepljene nalazima stručnjaka i istraživanjima, povezane s boljom komunikacijom, ravnotežom u domaćinstvu i većim osećajem povezanosti među partnerima.

Foto: Shutterstock

Uživa u rešavanju problema

Sposobnost rešavanja problema važna je i u domaćinstvu i u odnosu. Istraživanje koje je sprovela International Association for Relationship Research pokazuje da su optimizam i veštine rešavanja problema povezani s većim zadovoljstvom u vezi. Parovi koji lakše prolaze kroz izazove generalno su srećniji i stabilniji, piše YourTango.

Obavlja kućne poslove bez podsećanja

Deljenje kućnih obaveza ključno je za osećaj ravnoteže u odnosu. Prema Pew Research Center, ravnomerna podela poslova u domaćinstvu doprinosi kvalitetnijem i zadovoljnijem braku. Kada oba partnera učestvuju, odnos se doživljava pravednijim.

Foto: Shutterstock

Ulaže trud u planiranje

Planiranje popravki, troškova i vremena često se prenosi i na odnos. Istraživanje objavljeno u National Library of Medicine pokazuje da zajednički planirani izlasci i aktivnosti podstiču bliskost među partnerima. Nisu svi jednako vešti u planiranju, ali ta sposobnost može da ima važan uticaj na odnos.

Dobro upravlja vremenom

Istraživanje koje su sproveli Najar Sultana i Nabula Šakur sa Univerziteta modernih jezika u Islamabadu ističe važnost upravljanja vremenom za efikasno obavljanje zadataka. Partneri koji znaju da organizuju svoje vreme lakše ispunjavaju obaveze i smanjuju svakodnevni pritisak u domaćinstvu.

Foto: Shuterstock

Pazi na detalje

Psiholog Sem Margulis navodi da se mnogi parovi suočavaju s problemima jer se jedan partner oseća neprimećeno ili zanemareno. Pažnja prema detaljima, kako u domu tako i u odnosu, smanjuje taj osećaj i jača povezanost.

Timski pristup mu je važan

Psiholog Glen Geher ističe da su odnosi u kojima oba partnera deluju kao tim stabilniji i dugoročno uspešniji. Kada se potrebe odnosa stavljaju ispred individualnih interesovanja, veća je verovatnoća da će obe strane biti zadovoljne.

Hrana ne služi samo da nas održi u životu, već i da u njemu uživamo Foto: Shutterstock

Snalažljiv je i pronalazi rešenja

Istraživanje objavljeno u National Library of Medicine pokazuje da snalažljivost i korišćenje dostupnih resursa povećavaju bračno zadovoljstvo. Partneri koji znaju da se prilagode okolnostima i pronađu rešenja često pozitivno utiču na stabilnost odnosa.

Video: Naša astrolođkinja spasila mladu od propalog braka