Ako vaš suprug ima ovih sedam navika, dobili ste premiju na "bračnoj lutriji"
Istraživači ističu da određene praktične navike partnera mogu biti znak izuzetno stabilnog i zadovoljavajućeg odnosa. Kada se takve veštine i obrasci ponašanja pojavljuju u svakodnevnom životu, mnogi bi rekli da je osoba "dobila na bračnoj lutriji". Upravo su ove navike partnera, potkrepljene nalazima stručnjaka i istraživanjima, povezane s boljom komunikacijom, ravnotežom u domaćinstvu i većim osećajem povezanosti među partnerima.
Uživa u rešavanju problema
Sposobnost rešavanja problema važna je i u domaćinstvu i u odnosu. Istraživanje koje je sprovela International Association for Relationship Research pokazuje da su optimizam i veštine rešavanja problema povezani s većim zadovoljstvom u vezi. Parovi koji lakše prolaze kroz izazove generalno su srećniji i stabilniji, piše YourTango.
Obavlja kućne poslove bez podsećanja
Deljenje kućnih obaveza ključno je za osećaj ravnoteže u odnosu. Prema Pew Research Center, ravnomerna podela poslova u domaćinstvu doprinosi kvalitetnijem i zadovoljnijem braku. Kada oba partnera učestvuju, odnos se doživljava pravednijim.
Ulaže trud u planiranje
Planiranje popravki, troškova i vremena često se prenosi i na odnos. Istraživanje objavljeno u National Library of Medicine pokazuje da zajednički planirani izlasci i aktivnosti podstiču bliskost među partnerima. Nisu svi jednako vešti u planiranju, ali ta sposobnost može da ima važan uticaj na odnos.
Dobro upravlja vremenom
Istraživanje koje su sproveli Najar Sultana i Nabula Šakur sa Univerziteta modernih jezika u Islamabadu ističe važnost upravljanja vremenom za efikasno obavljanje zadataka. Partneri koji znaju da organizuju svoje vreme lakše ispunjavaju obaveze i smanjuju svakodnevni pritisak u domaćinstvu.
Pazi na detalje
Psiholog Sem Margulis navodi da se mnogi parovi suočavaju s problemima jer se jedan partner oseća neprimećeno ili zanemareno. Pažnja prema detaljima, kako u domu tako i u odnosu, smanjuje taj osećaj i jača povezanost.
Timski pristup mu je važan
Psiholog Glen Geher ističe da su odnosi u kojima oba partnera deluju kao tim stabilniji i dugoročno uspešniji. Kada se potrebe odnosa stavljaju ispred individualnih interesovanja, veća je verovatnoća da će obe strane biti zadovoljne.
Snalažljiv je i pronalazi rešenja
Istraživanje objavljeno u National Library of Medicine pokazuje da snalažljivost i korišćenje dostupnih resursa povećavaju bračno zadovoljstvo. Partneri koji znaju da se prilagode okolnostima i pronađu rešenja često pozitivno utiču na stabilnost odnosa.
