Ručak gotov za 20 minuta: Piletina sa pavlakom za kuvanje je jelo koje ćete iznova praviti
Pileće meso se lako priprema te je idealno rešenje kada nam je potreban ručak na brzinu spremljen. Donosimo vam jednostavan recept za piletinu u pavlaci. Priprema je toliko jednostavna da mogu i potpuni početnici da je pripreme.
Sastojci:
500 g pilećeg belog mesa
300 ml pavlake za kuvanje
so, biber, suvi biljni začin
50 g rendanog parmezana
Priprema:
Belo pileće meso rastanjiti čekićem za meso, posuti začinima, malo nauljiti i ostaviti nekoliko minuta da odstoji. Pomešati pavlaku sa parmezanom, još malo začiniti. Složiti meso u vatrostalnu posudu, pa preliti pavlakom. Peći u zagrejanoj rreni na 200 stepeni dok se ne uhvati korica odozgo.
Sastojci:
500 g pilećeg belog mesa
300 ml pavlake za kuvanje
so, biber, suvi biljni začin
50 g rendanog parmezana
Priprema:
Belo pileće meso rastanjiti čekićem za meso, posuti začinima, malo nauljiti i ostaviti nekoliko minuta da odstoji. Pomešati pavlaku sa parmezanom, još malo začiniti. Složiti meso u vatrostalnu posudu, pa preliti pavlakom. Peći u zagrejanoj rreni na 200 stepeni dok se ne uhvati korica odozgo.