Pileće meso se lako priprema te je idealno rešenje kada nam je potreban ručak na brzinu spremljen. Donosimo vam jednostavan recept za piletinu u pavlaci. Priprema je toliko jednostavna da mogu i potpuni početnici da je pripreme.

Sastojci:

500 g pilećeg belog mesa

300 ml pavlake za kuvanje

so, biber, suvi biljni začin

50 g rendanog parmezana

piletina
Foto: Shutterstock

Priprema:

Belo pileće meso rastanjiti čekićem za meso, posuti začinima, malo nauljiti i ostaviti nekoliko minuta da odstoji. Pomešati pavlaku sa parmezanom, još malo začiniti. Složiti meso u vatrostalnu posudu, pa preliti pavlakom. Peći u zagrejanoj rreni na 200 stepeni dok se ne uhvati korica odozgo.

Recept za korpice od krompira punjene mlevenim mesom  Izvor: instagram fatmagulkitchen

