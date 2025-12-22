Naledi Repaja pokazala kako je sredila svoj dom

Naledi Repaja, javnosti u Srbiji poznata kao srpska snajka iz plemena Zulu, s posebnom posvećenošću neguje pravoslavne običaje. Među njima, slava Sveti Nikola zauzima posebno mesto i ima duboko lično značenje za nju i njenu porodicu.

Priprema slave i zanimljiva video-ispovest

Naledi je nedavno na društvenim mrežama podelila video u kojem je pokazala kako je nekoliko dana uoči slave pripremala slavski kolač. Tom prilikom ispričala je i neobičnu anegdotu vezanu za Svetog Nikolu, ali i "razgovor" koji je, kako kaže, zauvek ostao u njenom sećanju.

Kako je Sveti Nikola "izabrao" porodicu Repaja

Slava Sveti Nikola, prema Naledinim rečima, na poseban način je povezala i obeležila porodicu Repaja. Jedna od zanimljivih situacija koju je podelila sa pratiocima odnosi se na period pripreme crkvenog venčanja, kada je suprugu ispričala da ju je navodno "zvao Sveti Nikola", što je kasnije postalo porodična šala i uvod u niz neobičnih događaja.

Sudbinski susreti i simbolika sveca

"Sveti Nikola je zaštitnik mornara, a Bojan i ja smo se upoznali na kruzeru", započela je Naledi svoju priču. Upravo ta simbolika dodatno je učvrstila njihovu vezu sa ovim svecem.

Nakon kupovine kuće stare oko 150 godina u Malom Crniću, tokom renoviranja su u jednoj od prostorija pronašli sveću sa ikonom Svetog Nikole, što je Naledi doživela kao još jedan znak.

U galerij pogledajte kako izgleda kuća Naledi i Bojana Repaje u Malom Crniću:

Kuća Naledi Repaje posle renoviranja

Odluka o slavi i simpatičan lapsus

Zainteresovana za pravoslavne običaje i svece zaštitnike doma, Naledi je predložila suprugu Bojanu da upravo Sveti Nikola bude porodična slava u njihovom novom domu.

U tom periodu se setila i razgovora sa sveštenikom po imenu Nikola, sa kojim je dogovarala detalje crkvenog venčanja. Prepričavajući taj razgovor mužu, napravila je lapsus koji i danas rado pominju: "Rekla sam Bojanu: "Zvao me je Sveti Nikola", umesto pop Nikola".

Tradicija kao deo svakodnevice

Danas je ta situacija ostala samo lepa uspomena i povod za šalu, dok Naledi u međuvremenu ne samo da je savladala razliku između sveca i sveštenika, već je postala prava srpska domaćica. U viralnom snimku pokazala je kako priprema slavski kolač i žito, ali i bogatu slavsku trpezu, jer porodica Repaja, kako ističe, sa velikim poštovanjem čuva tradiciju.

