Postoje žene koje prate modu, ali i one koje je svesno oblikuju. Sara Džesika Parker već decenijama pripada ovoj drugoj grupi. Bilo da se pojavljuje na crvenom tepihu ili je paparaci zabeleže dok prolazi ulicama Menhetna ili silazi u metro, njen modni izraz nikada nije slučajan. Svaka kombinacija nosi jasnu poruku.

Ovog puta ta poruka je jednostavna, ali snažna - sofisticiranost ne mora da se oslanja na crnu, sivu ili bež paletu.

Stajling koji je privukao poglede

Tokom snimanja novogodišnje kampanje za Gugl, Sara Džesika Parker pojavila se u izdanju koje je odmah postalo tema razgovora u modnim krugovima. Centralni komad bio je efektan kaput u svetlozelenoj boji, iz kolekcije brenda Sentaler.

Za one koji prate modu, ovaj izbor nije bio iznenađenje. Za ostale, važno je znati da iza brenda stoji Bojana Sentaler, dizajnerka srpskog porekla, čiji rad već godinama odlikuju doslednost, kvalitet i prepoznatljiv estetski pravac, nezavisan od prolaznih trendova.

Potpis Bojane Sentaler

Bojana Sentaler izgradila je ime zahvaljujući luksuznim kaputima od alpaka vune - materijala koji objedinjuje toplinu, izuzetnu mekoću i dug vek trajanja. Njeni modeli lako se prepoznaju po rebrastim rukavima, preklopnim krojevima i velikim kapuljačama koje imaju i estetsku i praktičnu ulogu. Čiste linije, precizna silueta i bogat izbor boja učinili su da Sentaler postane izbor žena koje ne žele da biraju između komfora i elegancije.

Boja koja menja zimska pravila

Kaput koji je Parker nosila pokazuje koliko snažan efekat može imati boja u zimskim kombinacijama. Svetlozelena deluje sveže i savremeno, a istovremeno zadržava dozu suptilne elegancije. To je nijansa koja osvežava tmurne dane, bez potrebe za upadljivošću.

Glumica ga je uklopila sa sivim džemperom i tamnoplavom suknjom sa tufnastim dezenom, dok je kišobran poslužio kao promišljen detalj koji zaokružuje celu modnu priču. Rezultat je izgled koji je istovremeno gradski, ženstven i nenametljivo luksuzan.

Asocijacija na Keri Bredšo

Teško je ne povući paralelu sa Keri Bredšo, likom koji je zauvek promenio percepciju mode. Da se danas nalazi u njenom ormaru, ovaj kaput bi bez sumnje zauzeo posebno mesto. Baš poput Keri, i ovaj komad ne prati trendove - on ih definiše. Dokazuje da stil ne zavisi od preterivanja, već od dobrog kroja, kvalitetnog materijala i hrabre, ali promišljene boje.

Moda kao deo svakodnevice

Ovim izborom, Sara Džesika Parker još jednom pokazuje da moda ne pripada isključivo svečanim prilikama. Ona živi na ulici, u pokretu, u svakodnevnim situacijama. I što je najvažnije - može biti lična, autentična i drugačija.

Za sve kojima su dosadili neutralni tonovi koji dominiraju zimskim kolekcijama, ovaj kaput služi kao jasan podsetnik: ponekad je dovoljna samo jedna promena - boja, da čitav stil dobije novu energiju.

