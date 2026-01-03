Slušaj vest

Prilikom odabira imena za dete, roditelji imaju različite kriterijume. Ipak, većina posedbno vodi računa o značenju i lakoći izgovora u inostranstvu - ako se u obzir uzima globalna povezanost društva i mogućnosti koje nadmašuju nacionalne granice. Jedno ime se u tom slučaju posebno izdvaja i glasi - Teodora!

Ovo ime potiče iz grčkog jezika, od reči Theodoros, koja je sastavljena od "Theos" (Bog) i "doron" (dar), pa se njegovo značenje prevodi kao "dar od Boga" ili "Božji dar".

Ime Teodora je ženska verzija muškog imena Teodor, a u simboličkom smislu povezuje se sa blagoslovom, darovanom srećom i božanskom zaštitom. Zbog snažnog i pozitivnog značenja vekovima zadržava popularnost u Srbiji, ali i u svekolikom hrišćanskom svetu.

Teodora - nežna, odgovorna i odana

Dečak Foto: Nick Fedirko/Shutterstock

U praksi su često zastupljene i kraće varijante imena, poput Tea, Teja i Dora, kao i muška verzija Teo. Osobe koje nose ime Teodora često se opisuju kao nežne, odgovorne i odane, sa izraženom intuicijom i empatijom prema drugima.

Imena Teo i Tea poslednjih godina nalaze se među omiljenim izborima roditelja. Kratka su, zvučna i laka za izgovor, ali istovremeno nose bogato značenje.

Zahvaljujući jednostavnom izgovoru i lakoj prepoznatljivosti u mnogim jezicima, imena Teodora, Teo i Tea smatraju se i internacionalnim imenima, što ih čini posebno privlačnim roditeljima koji razmišljaju o budućnosti svoje dece u širem, globalnom okruženju.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Stvari koje današnja deca ne znaju