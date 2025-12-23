Slušaj vest

Prema pravoslavlju, vreme posta ima poseban duhovni značaj, zbog čega se u tom periodu, po pravilu, ne obavljaju crkvena venčanja niti svadbena slavlja.

Post je namenjen unutrašnjem miru, molitvi, uzdržanju i pokajanju, dok je svadba događaj ispunjen radošću, muzikom, okupljanjem porodice i prijatelja, kao i bogatom trpezom. Ukratko - post traži tišinu i smirenje, dok svadba traži svečanost i slavlje.

Suština ove prakse nije zabrana radi zabrane, već očuvanje smisla posta.

Upravo ta suprotnost u duhovnom raspoloženju predstavlja glavni razlog zbog kog Crkva savetuje da se venčanja ne zakazuju tokom postova.

Ipak, kako objašnjava otac Dejan Krstić, u izuzetnim situacijama, venčanje tokom posta može biti dozvoljeno, ali uz jasno propisana pravila.

krune u crkvi spremne za crkveno venčanje
Crkveno venčanje Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Crkva, ističe otac Dejan, poznaje i princip ikonomije, odnosno pastirskog snishođenja prema životnim okolnostima vernika.

"Crkva, naravno, poznaje i ikonomiju, tj. snishođenje. Venčanja u postu mogu biti dozvoljena, ali samo kao izuzetak i zbog opravdanih razloga, uz blagoslov nadležnog episkopa i bez uobičajenih veselja koja prate svadbu. To pokazuje i mudrost i nežnost Crkve: ona drži istinu, ali se saginje prema slabosti čoveka, da se "ne slomi trska stučena, i da niko, zbog okolnosti života, ne bude lišen blagoslova braka", naglašava on, a prenosi Religija.

Takođe, često se postavlja pitanje da li je greh prisustvovati svadbi tokom posta. Odgovor Crkve je jasan i umirujući – sama radost zbog bližnjih nije greh, ukoliko se poštuje duh posta.

"Ako dobijete poziv na svadbu u vreme posta, možete da idete, radost bližnjih nije greh, ukoliko možete da ispoštujete post: da ne jedete mrsno i da bude u duhu uzdržanja. Prisustvo na svadbi nije greh", zaključuje otac Dejan Krstić.

(Kurir.rs/Lepa&Srećna)

Ne propustitePop kulturaVlasnik Poršea s 80 ostavio dementrnu suprugu: Sad se oženio "serijskom nevestom prinčeva"
profimedia-0892590222.jpg
Pop kulturaUdala se Žizel Bundšen: Tri godine nakon razvoda od Toma Brejdija u tajnosti rekla "da" svom treneru
Žizel Bundšen
Život"Zašto ne kažeš kumu da mu spavaš sa ženom?" Igumanija otkrila šta je sveštenik tražio od mladenaca na venčanju
Mladenci na crkvenom venčanju
Pop kulturaVarao je godinama, optužen za silovanje, a sad se venčao u Vatikanu: Otkriveni detalji tajnog venčanja kontroverznog Konora Mekgregora
Venčanje Konora Mekgregora

 VIDEO: Božićni post

Počeo je Božićni post: Kakva je cena ribe u odnosu na prošlu godinu? Izvor: Kurir televizija