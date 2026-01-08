Slušaj vest

Filteri na aspiratorima često se zanemaruju u kuhinji, ali upravo oni skupljaju najviše masnoće, prljavštine i bakterija. Njihovo čišćenje može delovati kao težak i dugotrajan posao, ali jedna influenserka koja promoviše ekološki način života otkrila je trik zbog kojeg će vaši filteri biti blistavo čisti – bez ribanja!

Kejt, poznata na Instagramu kao "my_plastic_free_home", preporučuje upotrebu prirodnog belila, natrijum perkarbonata, koji ne samo da uklanja masne naslage već je i ekološki prihvatljiv. Ovaj jednostavan metod omogućava da masnoća i prljavština, kada se filteri potope, nestanu gotovo same, čineći čišćenje brzom i efikasnom rutinom.

Voda i jedna kašika natrijum perkarbonata

"Prirodno belilo (poznato i kao natrijum perkarbonat) ima toliko primena i jedva čekam da vam pokažem koliko je lako ukloniti tu odvratnu, masnu naslagu sa filtera aspiratora. Samo dodajte jednu kašiku u toplu vodu, ostavite nekoliko sati dok je aktivno i posmatrajte kako čini čuda", kaže Kejt.

U svom videu, Kejt prvo pokazuje filtere aspiratora prekrivene braon masnim mrljama. Zatim ih stavlja u sudoperu sa toplom vodom i tada posipa jednu kašiku prirodnog belila po njima.

Natrijum perkarbonat postaje aktivan kada dođe u dodir sa toplom ili vrućom vodom. Kada se pomeša sa vodom, oslobađa kiseonik zarobljen u peroksidu, što stvara penušavu reakciju koja uklanja mrlje, prljavštinu, masnoću i bakterije.

Nema potrebe ribati

Nakon perioda natapanja, voda u sudoperi postala je mutna i sadržala je delove masnoće izdvojene iz filtera.

"Prljavština se skida tako lako. Čak ih ne morate ni ribati. Samo ih isperete i biće savršeno čisti", objasnila je Kejt.

Natrijum perkarbonat je alkalna supstanca koja pomaže u razgradnji i otapanju masnoće i mrlja na bazi ulja, što ga čini savršenim za masne filtere aspiratora.

Pored sposobnosti da uklanja masnoću, ovaj ekološki proizvod za čišćenje je odličan i za održavanje veša prirodno belim, sprečavajući da tkanina požuti zbog naslaga kamenca.

(Kurir.rs/Blic)