Ako tražite jelo koje se priprema brzo, a donosi onaj pravi mediteranski šmek, ova grčka pita je pun pogodak. Zasitna je, mirisna i izdašna, pa bez problema može da zameni doručak, ručak ili laganu večeru.

Posebno je vole oni koji nemaju mnogo vremena, ali ne žele da prave kompromis kada je ukus u pitanju.

Ono što ovu pitu izdvaja jeste činjenica da se pravi bez kora. Nema razvijanja testa, nema čekanja -svi sastojci se jednostavno sjedine u jednoj činiji i za nekoliko minuta smesa je spremna za rernu.

Upravo zato ovaj recept često biraju početnici u kuhinji, ali i iskusne domaćice kojima je potreban brz, a siguran rezultat.

Tekstura pite ostaje mekana i sočna i kada se ohladi, što je čini idealnom i za sutradan. Kombinacija jaja, mleka, putera i više vrsta sira daje bogat i pun ukus, dok spanać unosi svežinu i prepoznatljivu grčku aromu.

Zanimljivo je da se ovako izdašno jelo dobija uz svega nešto više od 100 grama brašna, što dodatno govori u prilog jednostavnosti recepta.

Ovo je jedan od onih recepata koji se rado prepisuju i dele, jer uz minimalan trud pruža maksimalno zadovoljstvo. Miris koji se širi dok se pita peče dovoljan je razlog da je isprobate već danas.

Pizta bez kora Foto: Shutterstock

Sastojci:

2 kašike maslinovog ulja

290 g spanaća

130 g brašna

1 kašika praška za pecivo

1 kašika soli

250 ml mleka

2 jajeta

60 g margarina

120 g mocarele

120 g feta sira

2 kašike parmezana

2 kašike mirođije

So i biber po ukusu

Priprema:

U tiganju zagrejte maslinovo ulje i kratko propržite spanać dok ne omekša, zatim ga ostavite da se prohladi. U većoj činiji pomešajte brašno, prašak za pecivo i so. Dodajte mleko, jaja i otopljeni margarin, pa sve dobro sjedinite.

U smesu ubacite iseckanu mocarelu, izmrvljen feta sir, parmezan, mirođiju i ohlađeni spanać. Začinite solju i biberom po ukusu i lagano promešajte.

Smesu izlijte u podmazan pleh i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 30-35 minuta, dok pita ne dobije zlatnu boju. Ostavite je nekoliko minuta da se prohladi, a zatim poslužite toplu ili mlaku.

(Kurir.rs/Informer)

