Miris prave jelke u kući donosi posebnu prazničnu atmosferu. Ali ako želite da ona ne završi na smetlištu već da nastavi da raste i sledeće zime ponovo zablista, potrebno je malo pažnje i nekoliko pametnih trikova.

Uz pravi izbor mesta, zalivanje sa merom i kratko „gostovanje“ u toplom stanu, vaša jelka može da preživi praznike i postane dugogodišnji deo porodičnih uspomena.

1. Ne unosite je prerano

Jelka voli hladnoću. Ako je predugo u toplom stanu, počinje da se suši i gubi iglice. Najbolje je da je unesete tek nekoliko dana pred praznike.

2. Birajte pravo mesto

Držite je dalje od radijatora i peći. Toplota je njen najveći neprijatelj. Idealno je da stoji pored prozora, gde ima svetlosti, ali bez direktnog grejanja.

3. Zalivajte umereno

Zemlja u saksiji treba da bude uvek blago vlažna, ali nikad natopljena. Previše vode može da ošteti koren.

4. Kratko gostovanje u stanu

Živa jelka je gost, ne stalni stanar. Nakon praznika, najbolje je da je iznesete na terasu ili u dvorište, gde će se postepeno priviknuti na hladnoću.

5. Presađivanje

Ako imate dvorište, posadite je u zemlju čim se tlo odledi. Ako nemate, ostavite je u većoj saksiji na balkonu – i sledeće godine će ponovo biti spremna da zablista.

