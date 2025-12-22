Slušaj vest

Ovaj prepoznatljiv model cilindričnog oblika vraća se na velika vrata u sezoni jesen/zima 2025/2026, podsećajući na stil koji je bio izuzetno popularan krajem prošlog veka, ali čiji koreni sežu još ranije.

profimedia-1046117921.jpg
Barel torba Foto: Dave Starbuck / imago stock&people / Profimedia

Dizajneri su je ove sezone predstavili u elegantnim, uglavnom kožnim varijantama, koje spajaju retro estetiku i savremenu jednostavnost.

Barel torba deluje minimalistički, ali upečatljivo, dovoljno je mala da nosi samo najvažnije, a dovoljno efektna da podigne i najjednostavniji autfit.

Preko ramena izgleda opušteno i urbano, dok u ruci postaje sofisticiran detalj za večernje prilike. Za svečanije kombinacije ističu se modeli od antilopa ili sa metalnim detaljima, dok su jednostavnije verzije idealne za svakodnevno nošenje.

Barel torba nije samo praktičan aksesoar, već i simbol povratka bezvremenskog stila spoj nostalgije i moderne elegancije u jednom modnom komadu.

