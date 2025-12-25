Slušaj vest

Portal Fragrantica, koji je specijalizovan za parfeme, svake godine proglašava najbolje mirise u različitim kategorijama.

Već smo pisali o parfemu koji je proglašen najboljim ženskim u 2025, a ova platforma nudi mnogo drugih opcija za glasanje, poput najpopularnijih muških, dupes, niche i drugih parfema.

Jedna od opcija je i najbolji ženski miris po izboru muškaraca, koji jedini mogu da glasaju u ovoj kategoriji, a oni su izglasali Delina Parfums de Marly kao najbolji parfem namenjen damama 2025. godine.

Ovaj miris predstavljen je 2017. godine, ali je u ovom momentu jednako aktuelan kao prvog dana. Delo je poznatog parfimera Kventina Birša, koji je radio s najvećim luksuznim brendovima, kao što su Mugler, Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera, Givaudan i Robertet.

Kako miriše najbolji ženski parfem po izboru muškaraca?

Gornje note: liči, rabarbara, bergamot i muskatni oraščić,

srednje note: turska ruža, božur, mošus, petalija i vanila, a

bazne note su: kašmeran, tamjan, kedar i haićanski vetiver.

Delina je sinonim za ženstvenost jer mu ruža, liči i rabarbara daju joj svežinu, a mošus donosi mekoću i dugotrajnost. Ovaj parfem stvara prepoznatljivu, ženstvenu "auru" koja jednostavno hipnotiše. Na koži se, prema nekim procenama, zadržava između osam i 12 sati.

On se izdvaja i elegantnim dizajnom bočice i prirodnim mirisom koji je blago slatkast, ali umirujući.

Međutim, ovaj parfem spada u skuplje opcije, pošto bočica od 75 ml na sajtu proizvođača košta 285 evra, odnosno skoro 33.500 dinara.

