Da bi pirinač uvek bio savršeno kuvan i rastresit, dovoljno je dodati nekoliko kapi limunovog soka dok se kuva. Ovaj jednostavan trik sprečava da se pirinač lepi za dno šerpe i pomaže da zadrži pravu teksturu.

Osim toga, važan je i pravilan odnos vode i pirinča – tri šolje vode na jednu šolju pirinča daju idealnu konzistenciju.

SVAKA ŽENA TREBA DA ZNA AJMOKAC SA SPANAĆEM I PILETINOM Rapsodija ukusa u svakom zalogaju, za ručak koji se pamti NEODOLJIVI KOLAČ SA PISTAĆIMA Osvežavajući desert kao osmišljen za proleće, bićete oduševljeni BAKLAVA ČIZKEJK Fenomenalna poslastica od koje će vam poći voda na usta, za sve prilike

Ovaj savet deli i kulinarska stručnjakinja Jelena Kocmanović, poznata na Instagramu kao Naš dan svaki dan, ističući da ovaj mali dodatak čini pripremu pirinča jednostavnom čak i za početnike.

Uz primenu ovog trika, pirinač će uvek biti ukusan, rastresit i spreman za svako jelo, piše Krstarica.