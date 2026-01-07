Slušaj vest

Da bi pirinač uvek bio savršeno kuvan i rastresit, dovoljno je dodati nekoliko kapi limunovog soka dok se kuva. Ovaj jednostavan trik sprečava da se pirinač lepi za dno šerpe i pomaže da zadrži pravu teksturu.

Osim toga, važan je i pravilan odnos vode i pirinča – tri šolje vode na jednu šolju pirinča daju idealnu konzistenciju.

profimedia0397087936.jpg
Dodajte malo limuna u pirinač Foto: Profimedia

Ovaj savet deli i kulinarska stručnjakinja Jelena Kocmanović, poznata na Instagramu kao "Naš dan svaki dan", ističući da ovaj mali dodatak čini pripremu pirinča jednostavnom čak i za početnike.

Uz primenu ovog trika, pirinač će uvek biti ukusan, rastresit i spreman za svako jelo.

(Kurir.rs/Krstarica)

Ne propustiteŽenaStarinski recept za bosanski pilav: Jedna tepsija i cela porodica sita!
pilav.jpg
ŽenaJedan sastojak menja sve: Evo kako da skuvate pirinač koji neće biti lepljiv i gnjecav!
profimedia0352956931.jpg
ŽenaDa li je podgrejan krompir zaista otrovan? Doktor otkriva kada može biti loš za zdravlje
kuvanje, rižoto, podgrevanje
ŽenaKako da vam pirinač ne bude gnjecav i lepljiv: Ovako ga kuvaju poznati kuvari, ključ je u ovoj jednostavnoj stvari
profimedia0010345302.jpg

 VIDEO: Recept za rižoto salatu

Recept za rižoto salatu sa tunjevinom i graškom Izvor: Instagram/lacucinadivane

Da bi pirinač uvek bio savršeno kuvan i rastresit, dovoljno je dodati nekoliko kapi limunovog soka dok se kuva. Ovaj jednostavan trik sprečava da se pirinač lepi za dno šerpe i pomaže da zadrži pravu teksturu.

Osim toga, važan je i pravilan odnos vode i pirinča – tri šolje vode na jednu šolju pirinča daju idealnu konzistenciju.

SVAKA ŽENA TREBA DA ZNA

AJMOKAC SA SPANAĆEM I PILETINOM Rapsodija ukusa u svakom zalogaju, za ručak koji se pamti

NEODOLJIVI KOLAČ SA PISTAĆIMA Osvežavajući desert kao osmišljen za proleće, bićete oduševljeni

BAKLAVA ČIZKEJK Fenomenalna poslastica od koje će vam poći voda na usta, za sve prilike

Ovaj savet deli i kulinarska stručnjakinja Jelena Kocmanović, poznata na Instagramu kao Naš dan svaki dan, ističući da ovaj mali dodatak čini pripremu pirinča jednostavnom čak i za početnike.

Uz primenu ovog trika, pirinač će uvek biti ukusan, rastresit i spreman za svako jelo, piše Krstarica. 