Predmeti koje godinama čuvamo „za svaki slučaj“ ponekad dočekaju svojih pet minuta – ali na potpuno neočekivan način. Upravo to se dogodilo jednom starom kristalnom lusteru, koji je umesto povratka na plafon dobio novu, blistavu ulogu – na novogodišnjoj jelki.

Ova nesvakidašnja ideja pojavila se u Fejsbuk grupi „Dizajn interijera – saveti i komentari“, gde je Hrvatica Danijela podelila fotografije svog prazničnog eksperimenta koji je u rekordnom roku privukao ogromnu pažnju.

Kako je objasnila, dugo nije znala šta da učini sa lusterom koji je godinama skupljao prašinu. Umesto da ga baci ili ponovo okači, odlučila je da ga potpuno rastavi, pažljivo opere kristale i iskoristi ih kao ukrase za jelku.

– Imala sam jedan stari kristalni luster i nisam znala šta da radim s njim. Rastavila sam ga, oprala kristale i ove godine imam kristalnu jelku – napisala je Danijela uz fotografije koje su oduševile članove grupe.

Jelka koja izgleda kao iz luksuznog kataloga

Novogodišnja jelka ukrašena kristalima sa starog lustera izgleda luksuzno i elegantno Foto: printscreen/facebook/Dizajn interijera - savjeti i komentari

Na objavljenim snimcima vidi se raskošna jelka ukrašena nizovima kristala koji se spuštaju niz grane poput ledenica. U kombinaciji sa toplim svetlom lampica, ceo prizor deluje elegantno, glamurozno i gotovo nestvarno – kao da je reč o dekoraciji iz ekskluzivnog prazničnog kataloga.

Mnogi su istakli da je Danijela ovim potezom pokazala da impresivna praznična dekoracija ne mora biti skupa, već da su mašta, kreativnost i malo truda sasvim dovoljni za spektakularan rezultat.

„Kakva ideja, kakvo recikliranje!“

U komentarima ispod objave nizale su se samo pohvale. Ljudi su bili oduševljeni ne samo estetikom, već i idejom da se stari predmeti ponovo iskoriste na inovativan način.

„Ovo izgleda savršeno“, „Prelepo“, „Kao iz kataloga, svaka čast“, „Kakva čarolija“, „Kakva pametna žena“, „Kakva ideja, kakvo recikliranje, kakva realizacija“, „Ovoga se nikada ne bih setila“ – samo su neki od komentara koji su preplavili objavu.

