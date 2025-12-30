Slušaj vest

U svetu poslastičarstva, sitnice prave veliku razliku, a izbor masnoće često odlučuje da li će kolač biti prosečan ili za pamćenje. Iako se maslac i margarinu kuhinji često koriste kao zamena jedan za drugi, njihova uloga u pripremi slatkiša nije ista. Razlikuju se po sastavu, ponašanju na toploti i uticaju na strukturu testa, zbog čega svaki ima svoju "specijalnost".

Razumevanje kada koristiti maslac, a kada margarin, može znatno unaprediti krajnji rezultat i ukus i izgled kolača.

Maslac je prirodna mlečna masnoća sa bogatom aromom koja se tokom pečenja dodatno razvija. Upravo zato je nezamenjiv u receptima gde je ukus u prvom planu.

U kolačima sa krhkim testom, poput tartova, keksa i pita, maslac daje onu karakterističnu "mrvičastu" teksturu koja se topi u ustima. Takođe doprinosi lepšoj boji i punijem mirisu gotovog kolača.

Kod lisnatih i slojevitih testa, maslac ima važnu tehnološku ulogu. Tokom pečenja oslobađa paru koja pomaže formiranju slojeva, pa testo postaje vazdušasto i hrskavo.

Margarin Foto: Profimedia

Maslac se posebno preporučuje za kremove, filove i glazure. Puter-kreme sa maslacem imaju glatku, svilenkastu strukturu i stabilnost, što ih čini idealnim za torte koje zahtevaju precizno dekorisanje.

Kada je margarin praktičnije rešenje

Margarin ima blaži ukus i mekšu strukturu, što ga čini pogodnim za recepte gde je cilj lagana i vazdušasta tekstura, a ne dominantna aroma masnoće.

U klasičnim biskvitima i sunđerastim kolačima, margarin se lakše umuti sa šećerom i jajima, pa testo često bolje naraste i ostaje mekano i elastično. Zato ga mnogi poslastičari biraju za kolače koji se seku na kocke ili služe u većim količinama.

Još jedna prednost margarina je stabilnost na višim temperaturama. U receptima koji zahtevaju duže ili jače pečenje, margarin zadržava strukturu bez naglog topljenja, što može doprineti ujednačenijem rezultatu.

Zbog povoljnije cene, margarin je čest izbor u industrijskoj proizvodnji i kada se pripremaju veće količine kolača. Takođe, biljni margarini su nezaobilazni u posnim i veganskim receptima, gde maslac nije opcija.

Može li se jedno zameniti drugim?

Maslac i margarin se mogu zamenjivati, ali uz oprez. Razlikuju se po sadržaju vode i masnoće, što može uticati na teksturu testa. Kada menjate maslac margarinom (ili obrnuto), često je potrebno blago prilagoditi količinu tečnosti u receptu kako kolač ne bi ispao previše tvrd ili gnjecav.

(Kurir.rs/Inforemer)

VIDEO: Tiramisu kuglice: