Slušaj vest

Ako ste ljubitelj biljaka i u svom domu uvek imate nekoliko vrsta cveća onda ste sigurno nekada kupili i Božićnu zvezdu, koja vam se, kao i stotinama drugih, osušila posle nekoliko meseci.

Iako važi za tipičnu zimsku biljku, njeno zalivanje često ume da bude pravi izazov.

Čak i ako ste već uhodali rutinu zalivanja sobnih biljaka, postoje vrste koje zahtevaju dodatnu pažnju. Iako se ne ubraja u najzahtevnije biljke, božićna zvezda ima svoje specifičnosti koje ne treba zanemariti.

Upravo zato smo na Internetu pronašli savete hortikulturiste koji objašnjavaju koliko često treba zalivati božićnu zvezdu, a njihovi saveti čine jasan i praktičan vodič koji će vam pomoći da tokom cele sezone pravilno negujete ovu biljku.

Božićna zvezda Foto: Profimedia

Koliko često treba zalivati božićnu zvezdu?

Čak i najotpornije biljke zahtevaju dosledno i precizno zalivanje. Bilo da imate bonsai ili spatifilum, važno je da biljci obezbedite pravu količinu vode, ni previše, ni premalo. Isto važi i za božićnu zvezdu.

– Učestalost zalivanja božićne zvezde zavisi od temperature i vlažnosti vazduha u prostoriji u kojoj se nalazi – objašnjava Lusi Bredli, hortikulturni stručnjak.

– Iako će u većini slučajeva biti dovoljno zalivanje jednom nedeljno, uvek je najbolje da proverite vlažnost supstrata u saksiji pre nego što dodate vodu. Najgora greška je prečesto zalivanje, jer je božićna zvezda sklona truljenju korena ako stalno stoji u previše vlažnoj zemlji – dodaje ona.

Zalivanje je jedan od ključnih faktora u pravilnoj nezi sobnih biljaka, pa kada savladate ovu veštinu u slučaju božićne zvezde, ostatak brige oko nje biće znatno jednostavniji.

VIDEO: Sobne biljke koje cvetaju: