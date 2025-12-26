Slušaj vest

Iako su aerosoli dugo bile predmet istraživanja, njihovo proučavanje je otežano jer su nevidljivi golim okom. Međutim, naučnici su pomoću snažnih lasera uspeli da ih učine vidljivim i precizno prate njihovo kretanje nakon puštanja vode. I rezultat ih je šokirao! Metar i po - toliko daleko virusi mogu biti izbačeni iz WC šolje!

Voda ide gore, umesto dole

WC šolje su dizajnirane tako da sadržaj odvode naniže, u odvod, ali sam čin ispiranja ima i neželjenu posledicu. Naime, kada voda velikom snagom udari u sadržaj šolje, nastaje oblak sitnih čestica koji se ne zadržava pri dnu, već ostaje raspršen u vazduhu i počinje da se širi iznad WC šolje, što se jasno vidi kada se proces posmatra pod laserom.

Istraživanje je pokazalo da tipična komercijalna WC šolja stvara snažan uzlazni mlaz koji nosi aerosolne čestice i do 1,5 metara iznad šolje, i to za manje od deset sekundi od početka ispiranja, što znači da se širenje dešava veoma brzo.

Kako bi ovaj proces bio vidljiv, u laboratoriji je korišćena WC šolja bez poklopca sa ventilom koji koristi pritisak vode, a aerosoli su osvetljeni tankim laserskim snopom. Iako su naučnici očekivali pojavu čestica, iznenadila ih je snaga mlaza, koja je bila gotovo dvostruko jača od one predviđene ranijim računarskim modelima idealizovane WC šolje.

Zašto laseri?

Iako je već decenijama poznato da ispiranje WC šolje oslobađa aerosolne čestice u vazduh, ranija istraživanja uglavnom su se oslanjala na uređaje koji mere količinu i veličinu čestica na tačno određenim mestima. Takav pristup potvrđuje da aerosoli postoje, ali ne otkriva kako zapravo izgledaju, kako se šire i kojom brzinom se kreću - informacije koje su ključne za razumevanje njihovog potencijalnog uticaja na zdravlje.

Zato su u ovom istraživanju korišćeni laseri, koji omogućavaju da se nevidljive čestice jasno prikažu bez ometanja njihovog kretanja.

Aerosoli i bolesti

Aerosolne čestice koje nose patogenemogu biti značajan način prenosa bolesti među ljudima. Sitnije čestice koje ostaju u vazduhu mogu izazvati respiratorne infekcije, poput gripa ili COVID-19, dok veće kapljice koje brzo padaju na površine mogu širiti crevne bolesti, kao što je norovirus, putem kontakta sa rukama i ustima.

Takođe, voda u WC šolji kontaminirana fekalijama može zadržati patogene i nakon više desetina ispiranja.

Iako još nije potpuno jasno koliko aerosolni mlazovi iz WC šolja predstavljaju stvarni rizik od prenosa bolesti, jednostavna preventiva je zatvaranje poklopca pre puštanja vode, što značajno smanjuje širenje čestica u prostoriji.

