Iako ga svakodnevno koriste u kuhinji, mnoge domaćice nisu znale da obično rende ima i jednu skrivenu funkciju. Naime, može da se koristi i za sečenje, a ne samo za rendanje.

Jedna žena je u privatnoj Fejsbuk grupi podelila fotografije koje pokazuju da je oštri kraj rende zapravo namenjen sečenju. Kako je priznala, za to ju je pitala mlađa ćerka, a ona se iznenadila jer za ovu mogućnost ranije nije znala. Objasnila je i da je upravo zbog te namene donji deo rende obično oštar.

screenshot-2.jpg
Rende Foto: Shutterstock

Objava je za kratko vreme privukla veliku pažnju i prikupila hiljade lajkova i komentara.

Mnogi su priznali da su godinama koristili rende, a da nikada nisu primetili ovaj detalj. Pokazalo se da jednostavno ručno rende ima višestruku primenu, jer njegov zadnji deo može poslužiti kao praktičan nož za sečenje sira ili povrća.

Komentari su bili puni iznenađenja i humora, a neki su priznali da su odmah otišli u kuhinju da provere svoje rende, shvativši da su godinama propuštali ovu "caku zlata vrednu".

VIDEO: Kako ispravno koristiti rende: 

Kako se ispravno koristi rende Izvor: tiktok/homewithtayx