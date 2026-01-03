Slušaj vest

Moda se kroz istoriju menjala zajedno sa društvenim prilikama i kulturnim uticajima, a prostor Balkana u tome nije zaostajao za svetom. I najvažnija haljina u životu svake devojke prošla je kroz svojevrsnu evoluciju. Za taj poseban dan, žene iz ovih krajeva su sve do početka 20. veka uglavnom birale narodnu nošnju, ali postojali su i izuzeci od pravila. Među njima je i jedna od najstarijih, ako ne i najstarija, venčanica u Srbiji.

Haljina na kakvoj bi pozavideli i najveći svetski muzeji i galerije toliko je dobro očuvana, da "samo što ne progovori". Kao da je pre nekoliko godina izašla iz ateljea, a ne pre više od 150. Ova venčanica, koja se smatra jednom od najstarijih u Srbiji, svedok je raskošnog stila i otmenosti koji su nekada krasili dame iz beogradskog visokog društva.

Venčanica Jelene Grujić, supruge Jevrema Grujića Foto: printscreen/youtube/Телевизија Храм

Bela boja tad još nije bila obavezna, no pod uticajem Beča i Pariza, negde pred kraj veka "ušla je" među bogatiji sloj društva. Haljine su u ovom periodu imale korset, duge rukave, čipku i til, a ova venčanica, koja potiče iz davne 1856. godine, sašivena je od svile, brokata i preko 10.000 ručno vezenih srebrnih niti. Prema tadašnjoj zapadnoj modi bila je jednobojna, a ne šarena, kao u srpskoj tradiciji.

Klikom na link pročitajte priču Ksenije Atanasijević, prve Srpkinje doktora nauka.

Pripadala je Jeleni Grujić, supruzi Jevrema Grujića, istaknutog političara i diplomate. Posle dvogodišnje restauracije vratila se u Dom Jevrema Grujića u Svetogorskoj, kao jedinstveni eksponat stalne postavke i simbol mode i stila svog doba.

Raskošna, kraljevska haljina, kao iz bajke, iako je nije nosila princeza, već ćerka Teodora Herbeza, uglednog Beograđanina i doktora prava, koji je zauzimao je najviše položaje u državnoj upravi za vreme druge vlade kneza Miloša.

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: Venčanica teška 25 kg