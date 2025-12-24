Slušaj vest

Posna salataod praziluka i pečuraka je jedno od onih jela koje se pamti po ukusu - kremasta, blago pikantna, sa savršenim spojem slatkastog praziluka, sočnih pečuraka i aromatičnog senfa.

Donosimo vam najbolji recept za kremastu posnu salatu koja će oduševiti i goste i ukućane. Najlepša je dok je topla, ali je odlična i mlaka, pa se često sprema kao predjelo za slavsku trpezu ili laganu večeru.

Sastojci:

2 veća praziluka

400 g pečuraka (šampinjoni ili bukovače)

3 kašike ulja

1 manji crni luk (po želji)

3-4 kašike posnog majoneza

1 puna kašičica senfa (blagi ili srednje ljut)

So po ukusu

Mleveni crni biber po ukusu

Prstohvat belog luka u prahu ili 1 čen sitno seckanog belog luka

Malo limunovog soka (po želji)

Pečurke Foto: Profimedia

Priprema:

Praziluk dobro operite i isecite na tanke kolutove ili poluprstenove. Pečurke očistite i isecite na listiće. Ako koristite crni luk, sitno ga iseckajte.

U većem tiganju zagrejte ulje na srednjoj temperaturi. Dodajte praziluk (i crni luk ako ga koristite) i dinstajte 5–7 minuta, uz povremeno mešanje, dok ne omekša i postane blago staklast. Važno je da ne porumeni previše, već da ostane mekan i sladak.

Ubacite pečurke i pojačajte vatru. Pržite dok ne puste vodu i dok tečnost ne ispari, a pečurke blago ne porumene. Posolite i pobiberite po ukusu, dodajte beli luk i kratko promešajte.

Sklonite tiganj sa vatre. Dok je povrće još toplo, dodajte posni majonez i senf. Lagano promešajte da se svi sastojci povežu u kremastu, mirisnu smesu. Po želji dodajte par kapi limunovog soka za osvežavajuću notu.

Salatu poslužite odmah, dok je topla. Može se jesti samostalno, uz parče hleba, ili kao toplo predjelo uz slavsku trpezu.

