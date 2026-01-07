Slušaj vest

Kada kupi celo pile većina domaćica delove zamrzava, ali postoji mnogo praktičnije rešenje. Od većeg pileta možete odmah da pripremite više jela. Ovo je idealno rešenje za veće porodice, za okupljanja ili ako želite pametno da organizujete obroke bez bacanja hrane.

Kako maksimalno iskoristiti svaki komad piletine

Stručnjaci otkrivaju kako da maksimalno iskoristite svaki komad pilećeg mesa. Pošto ga isečete dobićete dva filea od grudi, dva mala filea, dva bataka, dva karabataka i dva krilca. Ne bacajte ni leđa, kosti bataka i vrhove krila jer su ti komadi savršeni za supu.

Evo predloga jela od dobijenih komada mesa:

Belo meso je idealno za pohovanje, punjene rolnice, a ako se samelje odlična je i izdašna osnova za ćuftice.

Mali fileti belog mesa su sjajan dodatak za musaku sa povrćem i pečurkama.

Bataci Foto: Profimedia

Bataci i krilca su savršeni uz pirinač, a mogu se dinstati sa povrćem i začinima.

Otkošćeni karabataci su odlični u toplim salatama ili u paprikašu.

Supa od kostiju je obavezan deo jer ćete dobiti bogat domaći bujon koji možete dodavati drugim jelima ili jednostavno uz knedle ili rezance spremiti finu domaću supu.

Pileća supa Foto: Piotr Stasiuk / Alamy / Profimedia

Ideje zaista nisu loše, a kad se uključi vaša mašta spisak jela će biti mnogo bogatiji. Dobar je osećaj kad znate da ste spremili nešto ukusno i da ste pritom to uradili pametno i krajnje ekonomično.

(Kurir.rs/Žena)

