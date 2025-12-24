Slušaj vest

Za mnoge ljude pakovanje božićnih poklona predstavlja pravi mali stres – savijanje po podu, papir koji se neprestano gužva i bol u leđima koji postaje deo praznične tradicije.

Ipak, jedna mama je na društvenim mrežama pokazala trik koji je u rekordnom roku postao viralan i mnogi ga već nazivaju najboljim savetom godine.

U kratkom videu, Kler Li je otkrila trik kako uz pomoć nekoliko svakodnevnih kućnih predmeta možete napraviti praktičnu stanicu za pakovanje poklona. Sve što vam je potrebno su metla, dve vešalice i daska za peglanje. Ideja je postala apsolutni hit na mrežama.

Ideja je jednostavna, ali izuzetno efektna. Vešalica se provuče kroz dasku za peglanje, zatim se kroz nju provuče drška metle. Na metlu se postavlja rola ukrasnog papira, dok druga vešalica služi kao dodatno učvršćenje. Na taj način papir se lako odmotava, bez klizanja, cepanja ili gužvanja.

Makaze i selotejp Kler je postavila tako da su joj uvek pri ruci, a ceo sistem prilagodila je svojoj visini. Poseban plus je, kako ističe, to što je daska za peglanje podesiva, pa poklone može da pakuje sedeći – udobno, bez saginjanja i naprezanja.

"Mogu da sednem na kauč i sve završim bez bolova u leđima. Kako se ovoga niko ranije nije setio?", našalila se u videu.

Snimak objavljen na TikToku veoma brzo je postao hit, a komentari oduševljenih korisnika ne prestaju da se nižu. Mnogi tvrde da je reč o jednom od najkorisnijih viralnih saveta u poslednje vreme, dok su drugi zaključili da im je daska za peglanje konačno dobila novu, mnogo zabavniju namenu.

(Kurir.rs/Žena)

