Đina Rajnhart,čije se bogatstvo procenjuje na oko 31,1 milijardu dolara, među deset je najbogatijih žena na svetu prema Forbsovoj listi. Takođe je najbogatija osoba u Australiji, a svoje ogromno bogatstvo stekla je prvenstveno zahvaljujući rudarskoj industriji, posebno eksploataciji rude gvožđa.

Rođena je 1954. u Pertu kao jedino dete Langa Hankoka, poznatog geologa i istraživača rude gvožđa, koji se smatra jednim od pionira australijske rudarske industrije. Nakon završetka srednje škole, Đina je upisala ekonomiju na Univerzitetu u Sidneju. Međutim, sa samo 21 godinom napustila je studije kako bi se posvetila radu u porodičnoj kompaniji i posao je učila direktno od svog oca.

Odnos između Đine i njenog oca nije uvek bio skladan. Zbog nesuglasica oko njegovog braka s Rouz Lakson, bivšom kućnom pomoćnicom, Đina je efektivno izbačena iz porodičnog posla na period od pet godina.

Narušeni porodični odnosi

Nakon smrti Langa Hankoka, Đina je, kao jedino dete, nasledila 76,6 odsto deonica kompanije, dok je ostatak imovine prenesen u fond namenjen njenoj deci. Tim fondom je upravljala godinama, sve do 2011, kada je njena najmlađa ćerka napunila 25 godina. Tada su njena deca zatražila da se ona smeni s mesta jedine upravnice fonda.

Taj zahtev je doveo do velike sudske bitke koja je trajala četiri godine, od 2011. do 2015. Spor je privukao ogromnu pažnju javnosti u Australiji. Na kraju je Đinina ćerka Bjanka imenovana novom osobom zaduženom za upravljanje Hankok fondom, što je dodatno pogoršalo već napete porodične odnose.

Đina se dvaput udavala i ima četvoro dece – dvoje iz svakog braka. Njen drugi suprug, američki advokat Frenk Rajnhart, bio je čak 37 godina stariji od nje i osuđen je za poresku prevaru u SAD, zbog čega mu je oduzeta advokatska licenca.

Loš odnos s decom

Odnos s ocem postajao je sve teži tokom godina, posebno nakon što se Lang Hankok upustio u vezu s mnogo mlađom Filipinkom, kućnom pomoćnicom Rosom Lakson. Izbio je pravi porodični rat. U pismu koje je Lang poslao svojoj ćerki napisao je: “Dozvoli mi da te pamtim kao urednu, sposobnu i vitku mladu damu, a ne kao lenju, osvetoljubivu i lukavu slonicu kakva si postala”.

Iako je Đina na sve načine pokušavala da spreči očevu vezu, Filipinka joj je na kraju postala pomajka. Hankok je s njom izgradio luksuznu vilu i putovao svetom privatnim avionom.

Odnosi između Đine i njene dece danas su izuzetno loši. Nije prisustvovala venčanju sina Džona, ni venčanju ćerke Bjanke, što svedoči o dubini porodičnog sukoba koji traje godinama.

Stav o bogatstvu i radu

U intervjuu za emisiju ABC Australian Story, Đina Rajnhart otvoreno je govorila o svom razočaranju odnosom dece prema nasledstvu.

- Otac mi je jednom rekao da ću zažaliti ako deci dam svoje deonice. Tada se nisam slagala s njim, ali se ispostavilo da je bio u pravu. Moja deca ne cene napor koji sam uložila kako bih sačuvala i uvećala kompaniju - izjavila je ona.

Dodala je i da veruje da preveliko bogatstvo, ukoliko se dobije bez rada, može negativno uticati na mlade ljude.

- Ako deci date previše, nikada neće upoznati zadovoljstvo koje donosi rad. Oni žele sve odmah, bez truda.

Stroge mere bezbednosti

Pored poslovnih i porodičnih problema, Đina Rajnhart poznata je i po izuzetno jakim merama lične bezbednosti. Čuvaju je bivši pripadnici elitnih vojnih jedinica SAS, dok su njena rezidencija i kancelarije opremljene pancirnim, neprobojnim staklima. Putuje isključivo u blindiranim automobilima, što dodatno oslikava nivo opreza u njenom svakodnevnom životu.

