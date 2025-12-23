Slušaj vest

Postoje li još uvek džentlmeni? Pitanje je pokrenula tiktokerka Kejti Olivija, objavivši video iz londonske podzemne železnice koji je izazvao burnu raspravu na društvenim mrežama. Ona je snimila sebe kako, s kesama iz kupovine, stoji u prepunom vagonu okružena muškarcima koji sede, te se požalila da je bole noge.

Na snimku, koji je prikupio više od 7.5 miliona pregleda, Olivija uzdiše: "Joj, noge me baš bole. Volela bih da sednem", dok muškarci oko nje nakratko podižu pogled sa mobilnih telefona, a zatim nastavljaju da sede.

"Muškarci su nekada išli u rat za žene, a danas trče za slobodnim sedištem u vozu", napisala je u opisu videa.

Rasprava koja je usledila

Reakcije su bile brze i potpuno podeljene. "Džentlmeni su izumrli", zaključio je jedan korisnik, dok se drugi našalio: "Dušo, nemoj da ih ometaš, zauzeti su razmišljanjem zašto su sami."

Jedan muškarac je naveo da je ustupanje mesta "džentlmenski gest i pitanje osnovnog vaspitanja", dodavši da "vaspitanje čini čoveka". Složio se i drugi komentator koji je napisao: "Džentlmen je danas retkost", uz tvrdnju da pravi muškarci "razumeju da deca i žene imaju prednost u svemu".

Ravnopravnost ili stare navike?

Ipak, mnogi se s tim nisu složili, pa se rasprava brzo pretvorila u debatu o feminizmu.

"Htele ste ravnopravnost ili ne?" i "Zašto bi joj neko ustupio mesto samo zato što je žena?" bili su neki od komentara.

Jedna korisnica je poručila: "Zapamtite, devojke, borile ste se za ovo." Pojedini komentatori su istakli da Olivija izgleda "mlado i fizički zdravo" i zapitali se zašto bi u gužvi neko trebalo da ustupi mesto osobi koja očigledno može da stoji.

Tiktokerka Kejti Olivija traži da sedne u gradskom prevozu Foto: Printscreen/TikTok/katyo1iviaaa

Neki su tvrdili da su insistiranje na feminizmu i nezavisnosti "promenili celu dinamiku", te da se žene sada žale na jednakost koju su same tražile. Tradicionalna slika džentlmena, koji bez razmišljanja ustaje ženama, sve češće se dovodi u pitanje u društvu koje naglašava da žene nisu krhke i da im nije potreban poseban tretman. Kako je jednom rekao komičar Dejv Šapel: "Džentlmeni su nestali, a žene su ih same oterale."

Šta kažu istraživanja?

Istraživanje o ponašanju putnika u javnom prevozu iz 2023. godine pokazalo je da su ljudi znatno skloniji da ustupe mesto kada je nečija ranjivost očigledna – na primer starijim osobama, trudnicama ili osobama s invaliditetom. Ta spremnost se znatno smanjuje kada putnik izgleda mlad i zdrav. Većina ispitanika ustupanje mesta doživljava kao rodno neutralan čin pristojnosti, zasnovan na potrebi, a ne na polu.

Šta kaže bonton?

Jesu li džentlmeni zaista nestali? Stručnjakinja za bonton Kejt Hjusler smatra da nisu, već da se njihova uloga danas često pogrešno tumači.

"Ustajanje u javnom prevozu ne bi trebalo da bude motivisano isključivo polom ili osećajem obaveze. Dobar bonton podrazumeva svesnost, poštovanje i procenu situacije. Ako neko izgleda kao da mu je neprijatno, nestabilan je, u poodmakloj trudnoći, stariji, povređen ili se očigledno muči, ponuditi mesto je pristojan gest – bez obzira da li je reč o muškarcu ili ženi," rekla je za news.com.au.

Problem nastaje, dodaje ona, kada se takvo ponašanje pretvori u nametanje.

"Većina žena ne želi da ih neko "spasava" ili izdvaja samo zato što su žene. Ono što cene jesu obzir i dostojanstvo – isto ono što bi svako očekivao u zajedničkom javnom prostoru."

Zaključuje da se današnja uljudnost ne ogleda u velikim gestovima, već u pažnji prema drugima.

"Radi se o tome da primetite ko zaista treba pomoć, da je ponudite bez pretpostavki i da ostanete ljubazni čak i ako je ponuda odbijena. U 2025. godini najpristojniji pristup je jednostavan: budite obzirni i budite ljubazni. To nije znak slabosti, već kulture."

