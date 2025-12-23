Slušaj vest

U prazničnoj sezoni, kada domove krase novogodišnje lampice, boje i simboli radosti i optimizma, okrećemo se i ukrasnim biljkama da bismo ulepšali životni prostor, a najpopularnije su božićna zvezda i očaravajuća šlumbergera, poznata i kao božićni kaktus.

Sve više pažnje privlači još jedna jedna dekorativna biljka, savršena za uređenje enterijera u hladnim danima.

U pitanju je prelepa ardisija, zimzelena biljka sa sjajnim listovima i atraktivnim bobicama koja unosi prirodnu svežinu u prostor, a može da se iskoristi i kao divan, originalan poklon za Novu godinu ili Božić.

Ardisija je divan dar prirode

Ardisija (rod lat. Ardisia) predstavlja rod biljaka iz porodice jaglačevki (lat. Primulaceae), a neke vrste se koriste kao ukrasne biljke širom sveta zbog svoje kompaktne veličine, gustog lišća i upečatljivih plodova. MOže da se uzgaja kao kućna biljka, i to vrlo jednostavno!

Jedna od poznatijih vrsta je Ardisia japonica, zimzelena biljka poreklom iz istočne Azije, koja daje sitne bele ili svetloružičaste cvetove, a njene bobice ostaju u jesen i zimu i služe kao prirodna dekoracija u hladnijim mesecima.

U japanskoj tradiciji, ardisija se koristi i kao novogodišnja dekoracija, jer crvene bobice podsećaju na veselje i obilje, što ovu biljku čini simbolom sreće i prosperiteta u Novoj godini.

Kako negovati ardisiju u saksiji

Svetlo i položaj: Ardisija voli jako, ali indirektno svetlo, pa joj je najbolje mesto kod prozora okrenutog ka istoku ili zapadu, gde dobija dovoljno svetlosti bez oštrih i direktnih sunčevih zraka. Previše jaka svetlost može da ošteti listove, dok premalo svetla može da joj uspori rast i smanji proizvodnju bobica.

Temperatura i vlažnost. Idealna sobna temperatura za ardisiju je oko 20-22°C, dok se zimi može držati nešto hladnije, oko 14-16 °C, ali ne ispod 10 °C. Biljka najbolje raste u umereno vlažnom prostoru, pa povremeno prskanje listova odstajalom vodom ili, još bolje, kišnicom, pomaže da ostanu zdravi i sjajni.

Zalivanje. Ardisija voli umereno zalivanje, pa zemlja treba da ostane vlažna, ali ne preplavljena vodom. Prečesto zalivanje može dovesti do truljenja korena, pa je bolje da proverite površinski sloj zemlje pre dodatnog vode. Tokom hladnijih meseci zalivanje može da se proredi, ali vodite računa o vlažnosti vazduha zbog grejanja.

Zemlja i presađivanje. Za saksijsko gajenje ove biljke se preporučuje dobro drenirana mešavina zemlje, baštensko tlo pomešano s peskom i komadićima ugljena od drva može obezbediti dobru drenažu. Kada biljka "napuni" saksiju i korenje postane vidljivo, presadite je u neznatno veću posudu sa svežom zemljom.

