Ako ste ikada primetili da podovi, iako oprani, brzo ponovo postaju lepljivi i skupljaju prašinu, niste jedini. Obična voda često nije dovoljna za temeljno čišćenje, jer masnoća i sitne čestice prljavštine ostavljaju tanak sloj koji se kasnije lepi za stopala. Međutim, profesionalne čistačice već godinama koriste jednostavan trik - glicerin - kako bi podovi bili čisti, sjajni i bez tragova.

Pranje podova samo vodom često je kratkotrajnog efekta. Prašina i masnoća se ne uklanjaju u potpunosti, već se razmazuju po površini, ostavljajući nevidljiv sloj koji privlači novu prljavštinu. Upravo tu na scenu stupa glicerin, koji u pravilnoj količini omogućava dugotrajniju čistoću i prirodan sjaj, bez klizavosti i lepljivih tragova.

Tajna profesionalaca

Glicerin u vodi stvara izuzetno tanak antistatički sloj na površini poda. Zbog toga se prašina znatno manje zadržava, a pod deluje glađe i ravnije pod svetlom.

Rezultat je vidljivo čistija površina i onaj prepoznatljiv "hotelski" sjaj. Ključ uspeha je, međutim, u tačnoj dozi i pravilnoj tehnici ribanja.

Za najbolje rezultate važno je pridržavati se sledećih pravila:

- Za standardnu kantu od 10 litara vode dodajte 2 kašike farmaceutskog glicerina

- Ako koristite 5 litara vode, dovoljna je 1 kašika glicerina

- Voda treba da bude mlaka, idealno između 35 i 40 stepeni Celzijusa

- Glicerin se mora potpuno rastvoriti u vodi pre nego što počnete sa pranjem

Važno je naglasiti da u ovu mešavinu ne treba dodavati druga komercijalna sredstva za čišćenje, jer njihova kombinacija sa glicerinom može ostaviti neželjeni lepljivi sloj na podu.

Pravilna tehnika pranja

Najbolje je koristiti krpu od mikrovlakana, jer ona efikasno skuplja i najsitniju prljavštinu, a ne ostavlja dlačice. Krpu je potrebno dobro iscediti - pod treba da ostane samo blago vlažan, nikako mokar.

Nakon brisanja vlažnom krpom, preporučuje se dodatno poliranje suvim mopom, kako bi se postigao besprekoran sjaj.

Na kojim podovima je glicerin bezbedan?

Glicerin je pogodan za:

- keramičke pločice

- linoleum

- PVC podne obloge

- lakirano drvo

Ipak, potreban je oprez kod sjajnih pločica i stepenica, jer prevelika količina glicerina može učiniti površinu klizavom. Pre prve upotrebe savetuje se da rastvor testirate na malom, skrivenom delu poda i proverite kako površina reaguje nakon sušenja.

Alkoholno sirće kao alternativa

Tokom pranja, vodu menjajte čim primetite da je postala siva, kako ne biste razmazivali prljavštinu po kući. Krpu redovno ispirajte i cedite.

Ako vam glicerin ne odgovara, kao alternativa može poslužiti alkoholno sirće. U tom slučaju, u 5 litara vode dodajte 1 do 2 kašike sirćeta. Sirće efikasno čisti i dezinfikuje, ali se ne sme koristiti na mermeru i drugim kamenim podovima, jer kiselina može trajno oštetiti površinu.

