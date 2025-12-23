Žena
Ne propustite sjajan poklon uz Kurir u sredu, 24. decembra, uz kupljene novine čeka vas poklon magazin!
Slušaj vest
Ukoliko ste strastveni čitalac naših magazina, verujemo da će vas ovaj poklon posebno obradovati! Uz dnevno izdanje dnevnih novina Kurir očekuje vas iznenađenje – jedan od pažljivo odabranih magazina koji donose zanimljive priče, inspirativne teme i sadržaj u kojem ćete uživati od prve do poslednje strane. Savršena prilika da se informišete, opustite i započnete dan uz štivo koje se čita sa uživanjem.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši