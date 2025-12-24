Ukoliko ste strastveni čitalac naših magazina, verujemo da će vas ovaj poklon posebno obradovati! Uz dnevno izdanje dnevnih novina Kurir očekuje vas iznenađenje – jedan od pažljivo odabranih magazina koji donose zanimljive priče, inspirativne teme i sadržaj u kojem ćete uživati od prve do poslednje strane. Savršena prilika da se informišete, opustite i započnete dan uz štivo koje se čita sa uživanjem.