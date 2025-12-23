Slušaj vest

Visoka 2 metra i 6 centimetara, Kejti Vuls otkrila je kako joj tokom praznika inbox često „puca“ od poruka muškaraca koji je mole da obuče crvenu haljinu, kecelju i štikle i glumi gospođu Mrazicu dok oni glume njene „male patuljke“.

Kejti (27), koja na mrežama ima više od milion pratilaca priznaje da uživa u ovakvim sezonskim zahtevima.

„Mali kraljevi mogu biti moji patuljci, a ja ću biti gospođa Mrazica, uvek sam za to“, kaže Kejti iz Londona.

Fanovi često traže razne stvari od nje dok nosi prazničnu odeću, od maženja i kućnih poslova dok „gazi po njima“ zahvaljujući njenim veličanstvenim nogama.

Ovako izgleda Kejt u njenom zavodljivom kostimu:

Kejti dodaje:

„Nosim klasičnu crvenu haljinu i kapu gospođe Mrazice. Snimala sam to nekoliko puta i volim da glumim fantaziju jer obožavam Božić. Neki muškarci uživaju kada im kažem šta da rade, zovem ih ‘dobri patuljak’ i pričam o Deda Mrazu.“

Praznični video po meri fana

Najnoviji video snimila je po zahtevu posebno niskog pratioca:

„Bio je visok samo 1,37 m i bio je patuljak, a ja gospođa Mrazica. Snimila sam iz njegovog ugla kako me ‘grli’, dok ja obavljam kućne poslove – čišćenje i kuvanje. To je normalno, ali njima se sviđa kontrast moje visine. Taj video je bio veoma popularan.“

Kejti je rođena prevremeno i brzo je rasla, ubrzo nadmašivši svoje školske drugove, pa čak i starijeg brata. Danas zarađuje prodajom provokativnog sadržaja online, a privlače je fanovi fascinirani njenom visinom, dugim nogama i velikim stopalima.

Visina otežava ljubavni život

I pored pažnje koju dobija online, Kejti priznaje da joj visina otežava upoznavanje partnera. Već dve godine je slobodna i mnogi muškarci teško prihvataju činjenicu da je viša od njih.

„U stvarnom životu, mislim da sam samo božićna fantazija, nešto što mogu da ‘odčekiraju’ sa liste, pa ne žele da ostanu. Bilo bi lepo da se pojavi pravi muškarac sa kojim bih provela Božić.“

I dok je njen praznični inbox pun, Kejti primećuje da njen stvarni ljubavni život tokom zime često utihne:

„Najviše pažnje dobijam leti i volim tada da se zabavljam. Zimi je tiho, iako sam zauzeta online. Volim komplimente i istraživanje prazničnih fantazija na mreži.“