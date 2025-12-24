Slušaj vest

Influenserka Milica Đukanović podelila je sa svojim pratiocima radosne vesti koje su izazvale lavinu reakcija na društvenim mrežama. Na svom TikTok nalogu objavila je emotivan snimak u kojem se vidi trenutak kada je partner zaprosio, a uzbuđenje i sreća koje nije uspela da sakrije jasno govore koliko joj ovaj trenutak znači.

Milica danas blista – samouverena, zadovoljna i ispunjena – a malo ko bi rekao kroz kakav je emotivni i fizički put prošla da bi stigla do ovog trenutka.

Ostavio je kada je imala 136 kilograma

Pre nego što je uspela da okrene novi list, Milica je vodila tešku borbu sa viškom kilograma. U jednom periodu vaga je pokazivala čak 136 kilograma, a upravo tada ju je tadašnji dečko ostavio. Iako je raskid bio bolan, Milica je kasnije priznala da je upravo taj trenutak bio prelomna tačka u njenom životu.

Otvoreno je govorila o raskidu i naglasila da nije bilo uvreda, već surova realnost koju je i sama osećala.

– Nije me vređao zbog kilaže. Istina je da me je ostavio i da smo se kasnije čuli. Poslao mi je poruku i objasnio razloge raskida. Znala sam da je kilaža jedan od njih, i zbog zdravlja. Rekao je da treba da budem srećna. Danas, iz ove perspektive, shvatam da je to možda bilo ono što me je spasilo – ispričala je Milica svojevremeno za „Hype“.

Za devet meseci prepolovila težinu

Nakon raskida, Milica je donela odluku koja joj je promenila život. Za svega devet meseci uspela je da smrša 70 kilograma, što je rezultat ogromne discipline, upornosti i unutrašnje borbe.

Početak joj je bio najteži. Treninzi sa tolikom kilažom bili su iscrpljujući, a često je, kako sama priznaje, imala osećaj da neće izdržati.

U trenucima kada bi pomislila da nema snage, u njoj bi se javio inat i bes koji su je terali dalje. Upravo ta emocija postala je njen najveći pokretač i saveznik u borbi za zdravije telo i život.

Danas, Milica ne samo da izgleda bolje nego ikad, već je dokaz da se upornost isplati – i da prava ljubav dolazi onda kada je najmanje očekujemo.

