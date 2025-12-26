Slušaj vest

U mnogim porodicama pažljivo planiranje obroka može da uštedi i novac i vreme i da obezbedi hranljive obroke koji će našem telu dati sve ono što mu je potrebno tokom jednog dana.

Umesto da kupite jednu pljeskavicu koja je oko 500, 600 dinara, koja je obrok za samo jednog čoveka, kupite zdravije sastojke, povrće, meso i sami priremite ručak.

Em što ćete imati kuvano, em što znate šta jedete, em što je ukusno čak iako ga podgrevate sutradan.

Musaka sa tikvicama i krompirom

Potrebno je:

1 veća glavica luka

2 šargarepe

malo ulja

500 g mlevenog mesa (pola junetina, pola svinjetina)

3 manje tikvice

3 veća krompira

začini, so, vegeta po ukusu

50 ml mleka

3 kašike pavlake

2 jaja

tikvice-shutterstock-2006736755.jpg
Tikvice Foto: Shutterstock



Priprema:

Luk i šargarepu sitno iseckajte, pa stavite da se dinsta na malo ulja. Kad promeni boju dodajte mleveno meso, posolite i dinstajte dok ne bude na pola. Potom oljuštite tikvice i krompir, pa ih isecite na kolutove.

Krompir ređajte na dno đuvečare, preko njega meso, pa odozgo red tikvica. Malo još posolite i stavite u rernu na 20 minuta na 200 stepeni.

Potom umutite jaja, pavlaku i mleko, prelijte preko tikvica i vratite u rernu da se zapeče još nekih 20 minuta. Kad se uhvati lepa korica jelo je gotovo. Poslužite ga uz neku salatu, a kao odličan dodatak može i domaća supa sa knedlama, koja je pravi raj za nepca u ovim hladnim danima.

(Kurir.rs/Glossy)

Ne propustiteŽenaPosna musaka sa šampinjonima: Ručak u kojem ćete uživati
posna musaka.jpg
ŽenaMusaka od rendanih tikvica idealna je za letnji ručak: Pravi se za samo nekoliko minuta, a ništa sočnije još niste probali
lazanje od tikvica.jpg
ŽenaDeca će obožavati prolećni ručak: Musaka sa tikvicama se brzo priprema i svi je vole
profimedia-0300245613.jpg
ŽenaOvakvu je još niste probali: Musaka bez krompira je hit na mreažama, domaćice se kunu u ovaj jednostavan recept
profimedia-0300245613.jpg

 VIDEO: Musaka i šopska salata

MUSAKA I ŠOPSKA SALATA KAKVU DOSAD NISTE PROBALI! Ukućani će obožavati ovaj recept, A GOTOVO ZA TILI ČAS  Izvor: Kurir televizija