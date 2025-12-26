Jeftin, zdrav i izdašan ručak za celu porodicu: Napravite musaku sa tikvicama koja vam može trajati i dva dana!
U mnogim porodicama pažljivo planiranje obroka može da uštedi i novac i vreme i da obezbedi hranljive obroke koji će našem telu dati sve ono što mu je potrebno tokom jednog dana.
Umesto da kupite jednu pljeskavicu koja je oko 500, 600 dinara, koja je obrok za samo jednog čoveka, kupite zdravije sastojke, povrće, meso i sami priremite ručak.
Em što ćete imati kuvano, em što znate šta jedete, em što je ukusno čak iako ga podgrevate sutradan.
Musaka sa tikvicama i krompirom
Potrebno je:
1 veća glavica luka
2 šargarepe
malo ulja
500 g mlevenog mesa (pola junetina, pola svinjetina)
3 manje tikvice
3 veća krompira
začini, so, vegeta po ukusu
50 ml mleka
3 kašike pavlake
2 jaja
Priprema:
Luk i šargarepu sitno iseckajte, pa stavite da se dinsta na malo ulja. Kad promeni boju dodajte mleveno meso, posolite i dinstajte dok ne bude na pola. Potom oljuštite tikvice i krompir, pa ih isecite na kolutove.
Krompir ređajte na dno đuvečare, preko njega meso, pa odozgo red tikvica. Malo još posolite i stavite u rernu na 20 minuta na 200 stepeni.
Potom umutite jaja, pavlaku i mleko, prelijte preko tikvica i vratite u rernu da se zapeče još nekih 20 minuta. Kad se uhvati lepa korica jelo je gotovo. Poslužite ga uz neku salatu, a kao odličan dodatak može i domaća supa sa knedlama, koja je pravi raj za nepca u ovim hladnim danima.
(Kurir.rs/Glossy)
VIDEO: Musaka i šopska salata