Ako otvorite bilo koji vodič za praznične poklone u ovo doba godine, gotovo je sigurno da ćete naići na mirisne sveće. One su mnogima prvi izbor, ali otvoreni plamen nije uvek najbolja opcija – naročito ako imate malu decu, radoznale kućne ljubimce ili ste osetljivi na jake mirise. Zato se postavlja pitanje: kako da dom zamiriše na praznike bez sveća i klasičnih osveživača prostora? Donosimo nekoliko jednostavnih i prirodnih rešenja koja će stvoriti toplu, prazničnu atmosferu.

"Ostaci" novogodišnje jelke

Jedan od najlakših načina da unesete praznične mirise u dom možete pronaći tamo gde se prodaju jelke – na pijacama ili u velikim prodavnicama. Slobodno pitajte za otpale grančice ili ostatke zimzelenog drveća i ponesite ih kući. Nekoliko manjih grana složite u vazu ili posudu i dodajte neki dekorativni detalj – prostor će odmah zamirisati na praznike.

Mirisni lonac na tihoj vatri

Neposredno pre dolaska gostiju, stavite na ringlu mali lonac s vodom, dodajte cimet, limun i malo ruzmarina i pustite da lagano krčka bez poklopca. Para koja se oslobađa ispuniće dom prijatnim mirisom. Možete kombinovati sastojke koje imate pri ruci, samo pazite da vatra bude slaba – blago krčkanje je sasvim dovoljno.

Pomorandža sa začinima

Ovo je klasičan trik za praznični miris i dekoraciju. U činiju složite pomorandže u koje ste zaboli karanfiliće i dodali zvezdasti anis. Možete koristiti sveže narandže koje traju nekoliko nedelja, ili sušene koje mogu stajati gotovo neograničeno dugo.

Šišarke sa eteričnim uljima

Šišarke skupljene u šumi ili kupljene u dekorativnoj radnji mogu postati jednostavan pojačivač mirisa. Stavite ih u činiju i dodajte nekoliko kapi eteričnog ulja u njihovu sredinu. Svaki put kada prođete pored, širiće se blag i prijatan miris koji savršeno odgovara prazničnoj atmosferi.

