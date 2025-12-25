Slušaj vest

Ako otvorite bilo koji vodič za praznične poklone u ovo doba godine, gotovo je sigurno da ćete naići na mirisne sveće. One su mnogima prvi izbor, ali otvoreni plamen nije uvek najbolja opcija – naročito ako imate malu decu, radoznale kućne ljubimce ili ste osetljivi na jake mirise. Zato se postavlja pitanje: kako da dom zamiriše na praznike bez sveća i klasičnih osveživača prostora? Donosimo nekoliko jednostavnih i prirodnih rešenja koja će stvoriti toplu, prazničnu atmosferu.

"Ostaci" novogodišnje jelke
Jedan od najlakših načina da unesete praznične mirise u dom možete pronaći tamo gde se prodaju jelke – na pijacama ili u velikim prodavnicama. Slobodno pitajte za otpale grančice ili ostatke zimzelenog drveća i ponesite ih kući. Nekoliko manjih grana složite u vazu ili posudu i dodajte neki dekorativni detalj – prostor će odmah zamirisati na praznike.

šišarke
Dekoracija Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Mirisni lonac na tihoj vatri
Neposredno pre dolaska gostiju, stavite na ringlu mali lonac s vodom, dodajte cimet, limun i malo ruzmarina i pustite da lagano krčka bez poklopca. Para koja se oslobađa ispuniće dom prijatnim mirisom. Možete kombinovati sastojke koje imate pri ruci, samo pazite da vatra bude slaba – blago krčkanje je sasvim dovoljno.

Pomorandža sa začinima
Ovo je klasičan trik za praznični miris i dekoraciju. U činiju složite pomorandže u koje ste zaboli karanfiliće i dodali zvezdasti anis. Možete koristiti sveže narandže koje traju nekoliko nedelja, ili sušene koje mogu stajati gotovo neograničeno dugo.

eterično ulje, šišarke
Šišarke sa eteričnim uljima Foto: Ekaterina Fedotova / Panthermedia / Profimedia

Šišarke sa eteričnim uljima
Šišarke skupljene u šumi ili kupljene u dekorativnoj radnji mogu postati jednostavan pojačivač mirisa. Stavite ih u činiju i dodajte nekoliko kapi eteričnog ulja u njihovu sredinu. Svaki put kada prođete pored, širiće se blag i prijatan miris koji savršeno odgovara prazničnoj atmosferi.

(Kurir.rs/Miss7)

Ne propustiteZanimljivostiNIŠTA SE NE BACA! Evo kako da od ZAČINA kojima je ISTEKAO ROK napravite SVEĆU, SAPUN ili RASTERIVAČ BUBA
profimedia0174716212.jpg
ŽivotUgasila je mirisne sveće i zaspala: Ubrzo je počela da se guši i da gubi svest, osetila je jeziv pritisak u grudima, ali to nije bilo najgore (VIDEO)
collage132132132.jpg
ŽenaKako da živa jelka preživi Novu godinu: Jedna greška može da uništi nežno drvo, pazite!
novogodišnja jelka sa busenom
ŽivotNE DOZVOLITE DA VAM MALE KRVOPIJE POKVARE ODLAZAK U PRIRODU: Ovo su mirisi koji teraju KOMARCE, a kedrovina tera MUVE i bubašvabe!
etericna-ulja-2.jpg

 VIDEO: Prirodni osveživač kupatila

Prirodni osveživač kupatila Izvor: TikTok/pieceoflife71