Ako tražite kolač koji spaja bogatstvo ukusa i starinski šmek, Srneća leđa su pravi izbor. Ovaj duguljasti čokoladni kolač sa orasima i aromatičnim filom od vanile i margarina, godinama je bio nezaobilazan na domaćim trpezama.

I danas je klasik koji osvaja i mlađe i starije generacije. Njegova bogata tekstura, tri sloja biskvita i sjajna čokoladna glazura čine ga posebnom poslasticom za novogodišnji, a posebno božićni ručak.

Sastojci:

Za testo:

150 g margarina

150 g šećera

6 jaja

150 g brašna

100 g čokolade

150 g pečenih mlevenih badema

100 g pekmeza od kajsija

Za fil:

200 g šećera u prahu

150 g margarina

vanilin šećer ili aroma vanile

Za glazuru:

100 ml vode

150 g šećera

100 g čokolade

20 g margarina

Srneća leđa Foto: Profimedia

Priprema:

1. korak: Priprema kore

Umutite margarin i šećer penasto mikserom. Dodajte jedno po jedno žumanca i nastavite mućenje dok smesa ne postane kremasta. Izrendajte čokoladu i pomešajte je sa mlevenim bademima i brašnom. Ovu smesu lagano umešajte u pripremljeni margarin. Na kraju pažljivo umešajte sneg od belanaca špatulom, da zadržite vazdušnost smese.

Saveti za najbolje rezultate:

- Za intenzivniji ukus, koristite tamnu čokoladu sa najmanje 60 odsto kakaoa.

- Kolač je najbolje napraviti dan ranije, fil i glazura će lepo prožeti kore i zalogaji će biti sočniji.

2. korak: Pečenje kore

Sipajte smesu u duguljasti, podmazani rebrasti pleh i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 45 minuta. Pečenu koru ostavite da se potpuno ohladi, pa je presecite na dva dela kako biste dobili tri kore.

3. korak: Priprema fila

Margarin i šećer u prahu umutite u penastu smesu, dodajte vanili šećer ili aromu i dobro umutite. Donju koru premažite pekmezom, a zatim delom fila. Preklopite drugom korom, premažite pekmezom i filom. Prekrijte trećom korom i ceo kolač premažite ostatkom fila.

4. korak: Priprema glazure

U šerpi skuvajte vodu i šećer dok se ne zgusnu u sirup. Čokoladu omekšajte na pari, dodajte margarin i mešajte dok se smesa ne ujednači. U mlak sirup od šećera umešajte postepeno čokoladnu smesu. Glazurom prelijte kolač i ostavite da se stegne pre sečenja. Po želji ukrasite prazničnim šarenim mrvicama.

