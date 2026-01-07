Starinski recept za srneća leđa: Čokoladni kolač koji će biti kruna vaše svečane trpeze za Božić
Ako tražite kolač koji spaja bogatstvo ukusa i starinski šmek, Srneća leđa su pravi izbor. Ovaj duguljasti čokoladni kolač sa orasima i aromatičnim filom od vanile i margarina, godinama je bio nezaobilazan na domaćim trpezama.
I danas je klasik koji osvaja i mlađe i starije generacije. Njegova bogata tekstura, tri sloja biskvita i sjajna čokoladna glazura čine ga posebnom poslasticom za novogodišnji, a posebno božićni ručak.
Sastojci:
Za testo:
150 g margarina
150 g šećera
6 jaja
150 g brašna
100 g čokolade
150 g pečenih mlevenih badema
100 g pekmeza od kajsija
Za fil:
200 g šećera u prahu
150 g margarina
vanilin šećer ili aroma vanile
Za glazuru:
100 ml vode
150 g šećera
100 g čokolade
20 g margarina
Priprema:
1. korak: Priprema kore
Umutite margarin i šećer penasto mikserom. Dodajte jedno po jedno žumanca i nastavite mućenje dok smesa ne postane kremasta. Izrendajte čokoladu i pomešajte je sa mlevenim bademima i brašnom. Ovu smesu lagano umešajte u pripremljeni margarin. Na kraju pažljivo umešajte sneg od belanaca špatulom, da zadržite vazdušnost smese.
Saveti za najbolje rezultate:
- Za intenzivniji ukus, koristite tamnu čokoladu sa najmanje 60 odsto kakaoa.
- Kolač je najbolje napraviti dan ranije, fil i glazura će lepo prožeti kore i zalogaji će biti sočniji.
2. korak: Pečenje kore
Sipajte smesu u duguljasti, podmazani rebrasti pleh i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 45 minuta. Pečenu koru ostavite da se potpuno ohladi, pa je presecite na dva dela kako biste dobili tri kore.
3. korak: Priprema fila
Margarin i šećer u prahu umutite u penastu smesu, dodajte vanili šećer ili aromu i dobro umutite. Donju koru premažite pekmezom, a zatim delom fila. Preklopite drugom korom, premažite pekmezom i filom. Prekrijte trećom korom i ceo kolač premažite ostatkom fila.
4. korak: Priprema glazure
U šerpi skuvajte vodu i šećer dok se ne zgusnu u sirup. Čokoladu omekšajte na pari, dodajte margarin i mešajte dok se smesa ne ujednači. U mlak sirup od šećera umešajte postepeno čokoladnu smesu. Glazurom prelijte kolač i ostavite da se stegne pre sečenja. Po želji ukrasite prazničnim šarenim mrvicama.
(Kurir.rs/Stvar ukusa)
