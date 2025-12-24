Slušaj vest

Mleko je osnova mnogih jela, ali nismo svi svesni pravilnog načina njegovog odlaganje. Naime, u suprotnosti sa uobičajenom praksom, mleko se ne sme prosipati u sudoperu.

Mleko ima visok sadržaj masti, što može izazvati zapušenje odvoda, prenosi Daily Mail.

"Neprijatelji" odvodnih cevi

Stručnjaci iz kompanije Thames Water savetuju da izbegavate i prosipanje napitaka sa mlekom, poput tople čokolade, čaja ili kafe, u sudoperu.

Zapušena sudopera Foto: cuma hatipoğlu / Panthermedia / Profimedia

“Uvek bacite masti i ulja u kantu pre nego što počnete sa pranjem posuđa”, navode stručnjaci.

Uoči novogodišnjih praznika, kompanija Thames Water ukazuje na stvari koje nikako ne treba prosipati u sudoperu, pored mleka. Pominju krv i sokove koji ostaju iza isečenog mesa, jer su bogati mastima.

Tu su suncokretovo, maslinovo i biljno ulje - takođe “neprijatelji” odvodnih cevi. Haos mogu da izazovu i jogurt, sos, supe i talog kafe.

Kako sačuvati cevi?

“Obični postupci, poput ispiranja ostataka hrane, ulja i masnih tečnosti u sudoperu, mogu dovesti do začepljenja cevi. Ovi problemi su naročito česti tokom praznične sezone, kada su dosta kuva”, objašnjavaju stručnjaci.

Sudopera Foto: Cavan Images, Cavan Images / Alamy / Profimedia

Kako biste sačuvali cevi, Thames Water preporučuje da ostatke s prljavog posuđa, tiganja ili pribora za jelo odmah bacite u kantu za smeće.

Takođe, preporučuje se postavljanje zaštitne mrežice, ili poklopca, na odvod sudopere.

Zastrašujuće fotografije

Ove preporuke dolaze nakon što su objavljene zastrašujuće fotografije fatberga (mase koja se formira u kanalizacionim cevima nakon ispiranja otpada u WC-u ili sudoperi), izvađenog iz kanalizacije u engleskom Feltamu.

Reč je o neverovatnim naslagama vlažnih maramica, ulja i masnoće, čija je ukupna težina prelazila 100 tona!

“Imali smo težak i složen zadatak da uklonimo ogroman fatberg. To je primer izazova s kojima se suočavamo”, izjavio je Aleksandar Dadfild iz Thames Watera.

VIDEO: Kako se rešiti ulja nakon prženja: