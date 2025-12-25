Slušaj vest

Praznična atmosfera ne bi bila potpuna bez mirisnih sveća koje trepere na stolu ili polici, ali jedna nepažljiva kap voska može brzo pretvoriti romantičan trenutak u mali stres. Međutim, fleke se mogu uklonitisa gotovo svih površina, bez trajnih oštećenja.

Najvažnije pravilo: nikad ne pokušavajte da uklonite vosakdok je još mekan i topao, jer ćete ga samo razmazati i utrljati dublje. Sačekajte da se potpuno stvrdne (možete ubrzati proces kesicom sa ledom ili stavite predmet u zamrzivač), pa tek onda krenite u akciju. Evo detaljnih uputstava za najčešće situacije.

1. Vosak na tkaninama (odeća, stolnjaci, posteljina, peškiri)

Ovo je jedna od najčešćih nezgoda, ali i najlakše rešiva kombinacijom hladnoće i toplote.

Korak 1: Stavite predmet u plastičnu kesu i ubacite u zamrzivač na 30–60 minuta, ili nanesite kesicu sa ledom direktno na vosak dok se ne stvrdne.

Korak 2: Nežno ogrebite višak voska tupim nožem, kašikom ili plastičnom karticom – radite od spolja ka centru da ne razmažete.

Korak 3: Ako je vosak obojen i ostavio mrlju od boje, nanesite sredstvo za uklanjanje lepkova poput acetona (samo za tkanine koje to podnose) ili belo sirće. Testirajte prvo na neupadljivom delu!

Korak 4: Stavite papirne ubruse preko i ispod mrlje. Peglajte toplom peglom (postavka za sintetiku ili pamuk, bez pare) – vosak će se topiti i upijati u papir. Menjajte papire dok ne nestane voska.

Korak 5: Operite predmet u mašini sa običnim deterdžentom. Ako je tkanina bela, dodajte sredstvo za izbeljivanje.

2. Vosak na tepihu ili presvlakama nameštaja

Tepih često strada od kapljica voska, ali ne očajavajte – metoda skidanja je slična.

- Prvo zamrznite vosak ledom.

- Ogrebite višak plastičnim strugačem ili starom kreditnom karticom.

- Nanesite sprej za tepihe ili sredstvo za mrlje.

- Pokrijte belom pamučnom krpom (ne obojenom!) i pritisnite toplom peglom 10–15 sekundi. Ponavljajte dok vosak ne pređe u krpu.

- Ako ostane boja, nežno tapkajte vodonik-peroksidom (3%) ili sredstvom za tepihe. Na kraju usisajte.

3. Vosak na drvenom nameštaju ili parketu

- Budite ekstra nežni da ne oštetite lak ili ulje.

- Sačekajte da se vosak stvrdne.

- Nežno ga skinite plastičnom lopaticom ili starom kreditnom karticom.

- Ako ostane lepljiv trag, nanesite malo ulja za nameštaj i obrišite mekom krpom.

- Polirajte sredstvom za drvo da vratite sjaj.



4. Kako očistiti staklenu teglu od sveće za ponovnu upotrebu

Mnoge od nas čuvaju lepe tegle – evo kako da ih vratite u prvobitno stanje:

- Stavite teglu u sudoperu i prelijte vrelom vodom (ne kipućom da ne pukne staklo) ili je potopite u vrelu vodu.

- Kada se vosak omekša, izvadite ga kašikom ili nožem.

- Ostatke uklonite sredstvom za lepkove ili alkoholom.

- Operite u mašini za sudove ili ručno sa deterdžentom.

Uz ove korake, lako ćete ukloniti fleke od voska i sveća sa većine površina, a dom ostaje čist, lep i mirisan i besprekoran tokom celog prazničnog perioda! Pročitajte i šta sve sve možete očistiti pomoću sode bikarbone.

