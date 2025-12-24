Slušaj vest

Merkur u Jarcu donosi ozbiljan, promišljen i vrlo praktičan način razmišljanja i komunikacije. Misli su usmerene na konkretne ciljeve, dugoročne planove i realna rešenja, bez suvišnih reči i ulepšavanja.

Disciplina
Osobe sa ovim položajem Merkura govore odmereno, često tek kada su sigurne u ono što žele da kažu, pa mogu delovati hladnije ili distancirano, iako iza toga stoji odgovornost i potreba da se bude precizan.

Ilustracija horoskopskog znaka Jarac
Ilustracija horoskopskog znaka Jarac Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Um je disciplinovan, sposoban za organizaciju, strategiju i sistematično razmišljanje, što je odlična osnova za posao, planiranje finansija i donošenje važnih odluka.

Odgovorna komunikacija
Merkur u Jarcu ne voli površne razgovore, više mu prijaju teme koje imaju težinu, smisao i praktičnu vrednost. U učenju i radu prisutna je istrajnost, ali i sporiji tempo, jer se znanje gradi postepeno i temeljno.

Reči se biraju pažljivo, autoritet i iskustvo se poštuju, a komunikacija često ima ton saveta, odgovornosti ili ozbiljnog promišljanja o budućnosti.

(Kurir.rs/Inforemer)

 VIDEO: Astrolozi u panici zbog ovog retrogradnog Merkura: 

"Zaista neće biti dobro" Astrolozi u panici zbog ovog retrogradnog merkura - tvrde da njegovi efekti mogu biti jači od svih prethodnih, a evo i zašto! Izvor: Kurir televizija