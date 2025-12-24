Slušaj vest

Glavni razlog zbog kog su korpe "rupičaste" jeste dobra ventilacija. Kada u korpu ubacite znojnu, malo vlažnu odeću i ostavite je dan-dva pre pranja, u zatvorenom prostoru bez cirkulacije vazduha lako se nakuplja vlaga i neugodni mirisi.

Rupice omogućavaju vazduhu da prolazi kroz odeću, što smanjuje zadržavanje vlage i pomaže u sprečavanju buđanja, truljenja i lošeg mirisa.

Korpa za veš Foto: towfiqu Barbhuiya / Alamy / Profimedia

Plastične korpe za vešbez rupa bile bi znatno teže, posebno kada su pune veša. Upravo zato rupice smanjuju ukupnu težinu korpe, čineći je lakšom za nošenje, čak i kada je pretrpana teškom odećom. To je posebno korisno kada nosite veš gore-dole stepenicama ili sa sprata na sprat.

Dizajn rupica potiče još od starih tkanih korpi, koje su prirodno imale rupe između materijala. Kada su proizvođači počeli da prave jeftinije, plastične verzije ovih korpi, verovatno su jednostavno replicirali karakteristike originalnih tkanih korpi.

Ventilacija i svežina čak i za čistu odeću

Rupice nisu korisne samo za prljav veš - one pomažu i kada držite čistu odeću u korpi pre nego što je presavijete i odložite. Ako je odeća ostala malo vlažna posle sušenja, protok vazduha može pomoći da se potpuno osuši i ostane sveža dok ne bude složena.

Korpa za veš Foto: Cavan Images, Cavan Images / Alamy / Profimedia

Vizuelna kontrola sadržaja

Iako nije glavni razlog, rupice omogućavaju i brzi pregled šta se nalazi u korpi - da li je puna, koja vrsta veša je unutra, i slično, bez potrebe da je pomerate ili otvarate.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Pranje veša: