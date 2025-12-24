Slušaj vest

Glavni razlog zbog kog su korpe "rupičaste" jeste dobra ventilacija. Kada u korpu ubacite znojnu, malo vlažnu odeću i ostavite je dan-dva pre pranja, u zatvorenom prostoru bez cirkulacije vazduha lako se nakuplja vlaga i neugodni mirisi.

Rupice omogućavaju vazduhu da prolazi kroz odeću, što smanjuje zadržavanje vlage i pomaže u sprečavanju buđanja, truljenja i lošeg mirisa.

korpa za veš, veš korpa
Korpa za veš Foto: towfiqu Barbhuiya / Alamy / Profimedia

Plastične korpe za vešbez rupa bile bi znatno teže, posebno kada su pune veša. Upravo zato rupice smanjuju ukupnu težinu korpe, čineći je lakšom za nošenje, čak i kada je pretrpana teškom odećom. To je posebno korisno kada nosite veš gore-dole stepenicama ili sa sprata na sprat.

Dizajn rupica potiče još od starih tkanih korpi, koje su prirodno imale rupe između materijala. Kada su proizvođači počeli da prave jeftinije, plastične verzije ovih korpi, verovatno su jednostavno replicirali karakteristike originalnih tkanih korpi.

Ventilacija i svežina čak i za čistu odeću
Rupice nisu korisne samo za prljav veš - one pomažu i kada držite čistu odeću u korpi pre nego što je presavijete i odložite. Ako je odeća ostala malo vlažna posle sušenja, protok vazduha može pomoći da se potpuno osuši i ostane sveža dok ne bude složena.

korpa za veš, veš korpa
Korpa za veš Foto: Cavan Images, Cavan Images / Alamy / Profimedia

Vizuelna kontrola sadržaja
Iako nije glavni razlog, rupice omogućavaju i brzi pregled šta se nalazi u korpi - da li je puna, koja vrsta veša je unutra, i slično, bez potrebe da je pomerate ili otvarate.

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustiteŽenaZAŠTO KORPE ZA VEŠ IMAJU RUPICE? Razlog jednostavan i praktičan, ali malo ko zna: Da li znate odgovor na ovo INTERESANTO pitanje?
profimedia0094999533.jpg
ŽenaZAŠTO KORPE ZA VEŠ IMAJU RUPICE? Nema šanse da pogodite, a RAZLOG je krajnje jednostavan!
profimedia0257761230.jpg
Ludi svetZamolila muža da raširi veš, pa uslikala njegovo delo: Ljudi na internetu su pozeleneli od besa i svi kažu ovo
muškarac namerno nije složio veš na žici da bi simulirao nesposobnost
ŽenaMikrobiolozi upozoravaju da pranje veša na 30 i 40 stepeni nije bezbedno: Ove bakterije se ne uništavaju na toj temperaturi i mogu vam ugroziti zdravlje
perfeks.jpg

 VIDEO: Pranje veša: 

Pranje veša Izvor: TikTok/zapatas_cleaningservices