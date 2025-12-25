Slušaj vest

Ledene kocke godinama spadaju u sam vrh omiljenih poslastica. Kulinarski znalci dosetili su se kako da im još više obogate ukus i u osnovni recept dodaju višnje ili maline. Mi vam otkrivamo kako da napravite ovaj kolač koji je mnoge oduševio.

Sastojci:

Za koru:

6 jaja

6 kašika šećera

5 kašika brašna

5 kašika mlevenih oraha

1 kašika kakaoa

1 kesica praška za pecivo

2 kašike ulja

Za sirup:

250 g šećera

250 ml vode

Za fil:

500 ml mleka

2 pudinga od vanile

150 g šećera

250 g margarina

250 g očišćenih višanja

Za glazuru:

150 g čokolade

20 g margarina

2 kašike šećera

3 kašike vode

Priprema:

Umutiti belanca sa šećerom, dodati žumanca pa pomesano brašno, mlevene orahe, prašak za pecivo i kakao. Na kraju dodati i ulje i izmesati. Sipati u pleh (30x25cm), podmazan ili obložen papirom za pečenje. Peći 15 minuta u rerni zagrejanoj na 180C.

Skuvati sirup od šećera i vode. Kad počne da vri, smanjiti temperaturu i kuvati još 7 minuta. Skloniti sa ringle da se prohladi. Toplu koru preliti toplim sirupom. Ostaviti da se dobro ohladi.

Razmutiti puding sa malo mleka. U ostatak mleka staviti šećer i zagrejati. Sipati puding, smanjiti temperaturu i mešati da se zgusne. Ohladiti. Umutiti margarin i pomešati sa dobro ohlađenim pudingom.

Polovinu fila staviti preko kore, rasporediti višnje i preko preostali fil. Čokoladu otopiti sa margarinom, vodom i sešerom i prohlađenu preliti preko fila. Ostaviti da se ohladi i stegne pa iseći kocke.