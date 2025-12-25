Ledene kocke sa višnjama: Omiljen kolač u novom ruhu za ukus koji se dugo pamti
Ledene kocke godinama spadaju u sam vrh omiljenih poslastica. Kulinarski znalci dosetili su se kako da im još više obogate ukus i u osnovni recept dodaju višnje ili maline. Mi vam otkrivamo kako da napravite ovaj kolač koji je mnoge oduševio.
Sastojci:
Za koru:
6 jaja
6 kašika šećera
5 kašika brašna
5 kašika mlevenih oraha
1 kašika kakaoa
1 kesica praška za pecivo
2 kašike ulja
Za sirup:
250 g šećera
250 ml vode
Za fil:
500 ml mleka
2 pudinga od vanile
150 g šećera
250 g margarina
250 g očišćenih višanja
Za glazuru:
150 g čokolade
20 g margarina
2 kašike šećera
3 kašike vode
Priprema:
Umutiti belanca sa šećerom, dodati žumanca pa pomesano brašno, mlevene orahe, prašak za pecivo i kakao. Na kraju dodati i ulje i izmesati. Sipati u pleh (30x25cm), podmazan ili obložen papirom za pečenje. Peći 15 minuta u rerni zagrejanoj na 180C.
Skuvati sirup od šećera i vode. Kad počne da vri, smanjiti temperaturu i kuvati još 7 minuta. Skloniti sa ringle da se prohladi. Toplu koru preliti toplim sirupom. Ostaviti da se dobro ohladi.
Razmutiti puding sa malo mleka. U ostatak mleka staviti šećer i zagrejati. Sipati puding, smanjiti temperaturu i mešati da se zgusne. Ohladiti. Umutiti margarin i pomešati sa dobro ohlađenim pudingom.
Polovinu fila staviti preko kore, rasporediti višnje i preko preostali fil. Čokoladu otopiti sa margarinom, vodom i sešerom i prohlađenu preliti preko fila. Ostaviti da se ohladi i stegne pa iseći kocke.