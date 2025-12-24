Slušaj vest

Zaboravite na gumene belanca i žumanca koja se raspadaju, za savršena jaja na oko postoji jednostavan trik koji koriste kuvari u vrhunskim restoranima.

Ako želite da jaja izgledaju i imaju ukus kao da su poslužena u modernom lokalu, postoji jedan korak koji ne smete preskočiti. Nisu potrebni skupi tiganji ni posebni sastojci, dovoljan je jedan poklopac. Da, toliko je jednostavno, a razlika je ogromna.

Foto: Shutterstock

Najčešća greška koju svi prave

Većina ljudi jednostavno razbije jaje i čeka da se belance stegne. Ali bez poklopca toplota dolazi samo odozdo, pa belance može da se prepeče dok je žumance još sirovo. Ili, ako čekate predugo, i žumance se osuši i izgubi onu savršenu kremastu teksturu.

Rezultat: suvo, gumeno i neprivlačno jaje.

Tajna savršenih jaja na oko

Zagrejte tiganj na srednje jakoj vatri i dodajte malo maslaca ili maslinovog ulja. Kada je masnoća dovoljno vruća, pažljivo razbijte jaje tako da žumance ostane celo. Odmah poklopite tiganj.

Pecite 1 do 2 minuta – para koja se stvori ispod poklopca ravnomerno će obuhvatiti jaje, pa će belance nežno da se skuva, a žumance ostati mekano, sjajno i sočno.

Kako se pravilno prave jaja na oko Foto: Shutterstock

Taj jednostavan korak stvara efekat mini-pećnice i daje vam savršeno jaje na oko svaki put. Zamislite savršen doručak: rubovi jaja lagano hrskavi, sredina snežno bela, a žumance se preliva poput zlatne lave čim ga dodirnete viljuškom.

Dodajte tost, nekoliko kriški avokada ili samo prstohvat morske soli i sveže mlevenog bibera i dobijate doručak koji izgleda kao sa Instagrama, a gotov je za manje od tri minuta.